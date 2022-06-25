 Гей-парад в Осло отменили из-за стрельбы у ночного клуба | Новости из Германии о Европе | DW | 25.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Гей-парад в Осло отменили из-за стрельбы у ночного клуба

В результате нападения на гей-клуб London Pub в центре норвежской столицы погибли два человека, более 20 ранены. Полиция назвала произошедшее терактом.

Цветы и радужный флаг на месте преступления в Осло

Цветы и радужный флаг на месте преступления в Осло

Традиционный гей-парад Oslo Pride, который должен был состояться в Осло в субботу, 25 июня, отменен после стрельбы, произошедшей несколькими часами ранее возле популярного среди ЛГБТ-сообщества ночного клуба London Pub. Об этом сообщили организаторы мероприятия, сославшись на рекомендации полиции.

"Oslo Pride призывают всех, кто планировал принять участие в параде или посмотреть его, не приходить. Все мероприятия, связанные с парадами в Осло, отменяются" - написали организаторы на странице гей-парада в Facebook.

Полиция Норвегии сообщила, что в результате стрельбы в ночь на 25 июня погибли два человека и 21 получили ранения. "Полиция расследует произошедшее как террористический акт", - говорится в заявлении полиции.

На кадрах, опубликованных норвежским телеканалом TV2, около гей-клуба London Pub в центре Осло видны бегущие в панике люди и слышны выстрелы. "Я видел, как пришел мужчина с сумкой, достал пистолет и начал стрелять", - рассказал журналист общественного вещателя NRK Олав Рённеберг.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал произошедшее жестоким и глубоко шокирующим нападением на невинных людей. На своей странице в Facebook он выразил поддержку ЛГБТ-сообществу.

Подозреваемый задержан

Полицейские задержали подозреваемого через несколько минут после нападения на London Pub. Предполагаемый стрелок - гражданин Норвегии "иранского происхождения". По данным полиции, ранее этого мужчину задерживали за мелкие правонарушения, такие как хранение ножа и наркотиков. Другие подробности о задержанном и его мотивы не приводятся.

На месте происшествия нашли две единицы огнестрельного оружия, сообщил представитель полиции Торе Барстад. Однако правоохранители считают, что нападавший действовал в одиночку.

Смотрите также:

  • Подростки зажигают свечи (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2001 год: Взрыв у входа в дискотеку "Дольфи"

    5 июня 2001 года смертник подорвал себя в толпе подростков у входа в дискотеку "Дольфи" на набережной Тель-Авива. Охранник не пустил террориста внутрь, но и не стал его обыскивать. Клуб посещали в основном русскоязычные подростки, самой младшей из жертв было всего 14 лет. Погиб 21 человек.

  • Полицейский на фоне разрушенного ночного клуба

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2002 года: Взрывы возле ночных клубов на Бали

    Большинство жертв - иностранные туристы, в основном австралийцы. Погибло и шесть немцев. Всего жертвами нападений стали 202 человека. На какое-то время туризм на Бали пришел в упадок - число приезжающих уменьшилось на 80 процентов. Затем началось медленное восстановление отрасли.

  • Перед зданием зала мюзикла Норд-ост

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2002 год: Захват Театрального центра на Дубровке

    Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и три дня удерживала зрителей, пришедших посмотреть мюзикл "Норд-Ост".. Во время штурма силовики использовали газ, приведший к многочисленным жертвам среди заложников. Так или иначе, террористы не смогли использовать взрывные устройства. Погибло более 130 человек из числа заложников.

  • Посетители фестиваля рок-музыки (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2003 год: Взрыв на рок-фестивале "Крылья"

    Чеченская смертница подорвала себя во время выступления группы "Король и Шут". В общей сложности от взрыва на Тушинском аэродроме погибло 15 человек. Фестиваль закрылся в 2007 году, а в 2013 году была предпринята неудачная попытка ребрендинга.

  • На концерте группы Eagles of Death Metal (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2015 год: Нападение на концертный зал "Батаклан" в Париже

    Исламисты проникли в здание и начали расстреливать зрителей на выступлении рок-группы Eagles of Death Metal. Сначала они 10 минут расстреливали толпу из автоматов Калашникова и бросали гранаты, затем забаррикадировались с заложниками. Погибло 90 человек.

  • После нападения на гей-клуб в Орландо, на месте трагедии

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2016 год: Массовое убийство в Орландо

    Сотрудник частной охраны Омар Мартин расстрелял из винтовки и пистолета посетителей гей-клуба Pulse. Позвонив во время атаки в 911, он поклялся в верности террористической группировки "Исламское государство". Оружие он купил официально. Погибло 50 человек.

  • Ансбах после взрыва

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2016 год: Взрыв в немецком Ансбахе

    27-летний сирийский беженец, проживший в Германии всего два года, подорвал себя среди гостей музыкального фестиваля Ansbach Open. Не исключено, что бомба взорвалась раньше, чем он планировал. Погиб только он один, ранено 15 человек.

  • Ночной клуб в Стамбуле на берегу Босфора (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2017 год: Нападение на ночной клуб в Стамбуле

    Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов убил охранника у входа в стамбульский клуб "Reina" и проник внутрь, где начал расстреливать гостей из автомата. Спасаясь, тем пришлось прыгать в воды Босфора. Погибло 37 человек.

  • Посетители концерта в Манчестере после взрыва

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2017 год: Теракт на концерте в Манчестере

    Смертник подорвал себя на концерте американской певицы Арианы Гранде. В зале находилось очень много детей и подростков. После взрыва началась паника, поиски пропавших детей продолжались всю ночь. Погибло 22 человека.

    Автор: Дмитрий Вачедин


Смотреть видео 02:37

Теракт на рождественском базаре в Берлине - пять лет спустя (20.12.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Норвегия в шоке: террорист застрелил пятерых из лука (14.10.2021)  

Суд по делу о терактах в Париже и "Батаклану": что рассказывают те, кто выжил (08.09.2021)  

Реклама

Самые читаемые

"Скрытая мобилизация идет активно и массово". Кого и как набирают в ВС РФ  

Аскар Акаев: В Центральной Азии модернизацию осилит лишь Казахстан  

Зеленский пообещал вернуть все захваченные Россией города  