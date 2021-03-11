 Тысячи людей приняли участие в гей-параде в Кельне | Новости из Германии о Германии | DW | 29.08.2021

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Германия

Тысячи людей приняли участие в гей-параде в Кельне

Christopher Street Day в Кельне прошел с соблюдением строгих карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19. Парад собрал около 10 тысяч человек.

Участники гей-парада Christopher Street Day в Кельне, 29 августа 2021 года

Участники гей-парада Christopher Street Day в Кельне

В Кельне около десяти тысяч человек в воскресенье, 29 августа, приняли участие в традиционном гей-параде под названием Christopher Street Day, несмотря на дождливую погоду. Это мероприятие ежегодно проводится в поддержку прав сексуальных меньшинств и является в Германии одним из крупнейших своего рода.

По данным организаторов, в этом году заявку на участие в параде подали более сотни клубов, организаций и объединений, в том числе международная правозащитная организация Amnesty International и футбольный клуб 1. FC Köln. При этом присоединиться к акции могли лишь привитые и обладатели отрицательного теста на коронавирус или справки о перенесенном недавно заражении. Обязательным было также ношение масок.

Шествие участников CSD по улицам Кельна, 29 августа 2021 года

Шествие участников CSD по улицам Кельна

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 вместо традиционного костюмированного парада было организовано несколько велопробегов.

История гей-парада Christopher Street Day

28 июня 1969 года полицейские устроили облаву на гей-бар "Стоунволл-инн" в Нью-Йорке. Это заведение на улице Кристофер-стрит было местом встречи геев, лесбиянок, транссексуалов и драг-квин. При этом посетители бара, привыкшие к притеснениям, на это раз их терпеть не стали: отказались предъявить свои удостоверения личности и устроили бунт, который перерос в многодневные массовые беспорядки.

Один из участников CSD в Кельне, 29 августа 2021 года

Один из участников CSD в Кельне

Cтоунволлские протесты стали отправной точкой для становления современного движения за соблюдение прав ЛГБТ. Спустя несколько месяцев после них ЛГБТ-активисты основали первые организации, открыто отстаивавшие права геев и лесбиянок. А в годовщину бунта в "Стоунволл-инн", направленного против государственного произвола и полицейского террора, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах США прошел "День освобождения Кристофер-стрит". Фактически он и стал первым в истории прайдом. Позже подобные марши стали проводить в других городах и странах. В Кельне CSD проходит с 1991 года.

Обычно во время парада его участники бросают в толпу презервативы и информационные брошюры, рассказывающие о дискриминации гомо-, транс- и интерсексуалов. После завершения шествия жюри выбирает самые яркие и запоминающиеся группы и костюмы. Победители в качестве награды могут открыть шествие в следующем году. 

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    Автор: Виктор Вайц


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