В Южной Корее - обыски в связи с крушением самолета Jeju Air

В аэропорту Муан в Южной Корее, где разбился при посадке Boeing авиакомпании Jeju Air, прошли обыски в связи с этой катастрофой. Ордер был выдан по обвинению в профессиональной халатности, повлекшей смерть людей.

Полиция Южной Кореи утром в четверг, 2 января, провела обыски в международном аэропорту Муан в Южной Корее, где 29 декабря разбился при посадке самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Обыски также прошли в офисе самой авиакомпании в Сеуле и в муанском филиале пусанского регионального управления авиации, передает агентство "Рёнхап".

Официальные лица сообщили журналистам, что ордера на обыски были выданы по обвинению в профессиональной халатности, повлекшей смерть людей.

После крушения самолета Jeju Air власти Южной Кореи объявили, что все самолеты Boeing 737-800, эксплуатируемые перевозчиками страны, будут подвергнуты специальным проверкам с акцентом на шасси, которое, предположительно, не сработало должным образом 29 декабря. Исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок заявил, что будут приняты "немедленные меры", если проверка выявит какие-либо технические проблемы у данной модели лайнера. Шесть авиакомпаний Южной Кореи эксплуатируют 101 самолет Boeing 737-800.

В катастрофе выжили только два человека

Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока, 29 декабря выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение аэродрома в южнокорейском уезде Муан. Эта катастрофа унесла жизни 179 из 181 находившегося на борту человека.

Ссылаясь на видео, предоставленное местной телекомпанией MBC, агентство AFP пишет, что из двигателей самолета еще во время посадки "валил дым", после чего огонь охватил судно. Другие материалы указывают на то, что возгорание в первую очередь распространилось на хвостовую часть самолета.

Согласно предварительной версии, причиной катастрофы стало столкновение лайнера с птицами при посадке. Из-за этого у самолета среди прочего не сработало шасси - воздушное судно неуправляемо "проскользило" по взлетно-посадочной полосе.