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Спасатели на месте давки в Сеуле, 30 октября 2022 года
Спасатели на месте давки в СеулеФото: Chung Sung-Jun/AFP/Getty Images
ОбществоЮжная Корея

В Южной Корее объявлен траур по жертвам давки в Сеуле

Александра Иванова
11 мин. назад

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие политики выразили Южной Корее соболезнования в связи с трагической гибелью более 150 человек.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в воскресенье, 30 октября, общенациональный траур по жертвам давки в Сеуле, происшедшей во время празднования Хэллоуина 29 октября в центральном районе Итхэвон. Кроме этого он сообщил, что государство возьмет на себя расходы на похороны погибших и на лечение пострадавших.

Согласно последним данным, 30 октября число жертв инцидента составило 153 человека, в их числе - 19 иностранцев, в частности граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии. Среди погибших были также три россиянки в возрасте от 21 года до 23 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Южной Корее Дениса Абдрашикова. Одна из них скончалась в больнице 30 октября. Число пострадавших, по обновленным данным, превысило 100 человек.

Президент Южной Кореи утром 30 октября посетил место трагедии. Он пообещал провести тщательное расследование случившегося и создать все условия для того, чтобы подобное не повторилось. "В центре Сеула произошла трагедия и катастрофа, которую нельзя было допустить",  - заявил Юн Сок Ёль в телеобращении к нации.

Соболезнования мировых лидеров

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших в южнокорейской столице. "Трагические события в Сеуле потрясли нас до глубины души, - написал Шольц в микроблоге Twitter. - Все наши мысли сейчас - о пострадавших и их близких".

Аналогичное послание направил президент Франции Эмманюэль Макрон. Американский президент Джо Байден подчеркнул, что США поддерживают Южную Корею в этот трагический для нее момент. "Мы скорбим вместе с народом Южной Кореи и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - сообщил глава Белого дома в Twitter.

Давка во время празднования Хэллоуина в Сеуле

Для жителей Сеула празднование Хэллоуина 29 октября было одним из первых массовых мероприятий после отмены коронавирусных ограничений, участникам которого разрешили не носить медицинские маски. По оценкам полиции, в районе Итхэвон в тот вечер собралось около 100 тысяч человек.

Давка произошла неподалеку от отеля Hamilton, располагающегося в узком переулке. По данным медиков, у большинства погибших произошла остановка сердца - из-за давки и паники. 

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