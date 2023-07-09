В Узбекистане выборы президента признаны состоявшимися

По данным ЦИК Узбекистана, явка на досрочных выборах президента в основной день голосования к 11 утра по местному времени превысила 33%.

В голосовании на досрочных выборах президента Узбекистана, по сообщению ЦИК страны, к 11.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье, 9 июля, приняли участие 33,54% от зарегистрированных избирателей. При этом, согласно законодательству страны, выборы считаются состоявшимися при явке в 33%.

"По поступившим данным, на 11 часов местного времени проголосовали 6 463 874 избирателя, что составляет 33,54%", - цитирует заместителя председателя ЦИКа Бахрома Кучкарова агентство "Интерфакс".

Кандидаты на пост президента Узбекистана

На пост главы государства в этом году в Узбекистане претендуют четыре кандидата. Действующий президент страны Шавкат Мирзиёев был выдвинут совместно Либерально-демократической партией и партией "Национальное возрождение" ("Миллий тикланиш"). Улугбек Иноятов представляет "Народно-демократическую партию", Робахон Махмудова - Социал-демократическую партию Узбекистана "Адолат", а Абдушукур Хамзаев - Экологическую партию Узбекистана.

По данным ЦИК, проголосовать на выборах президента Узбекистана граждане могут также на 56 избирательных участках в 39 зарубежных странах. Возможностью досрочного голосования, которое проходило с 28 июня по 5 июля 2023 года, воспользовались 815 313 избирателей, в том числе 180 729 граждан Узбекистана за рубежом и 634 584 - внутри республики, говорится в пресс-релизе ЦИК .

В общей сложности в списки избирателей на выборах президента Узбекистана было внесено более 19,5 миллионов избирателей.

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