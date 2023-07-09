  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаУзбекистан

В Узбекистане выборы президента признаны состоявшимися

Александра Иванова
7 мин. назад

По данным ЦИК Узбекистана, явка на досрочных выборах президента в основной день голосования к 11 утра по местному времени превысила 33%.

https://p.dw.com/p/4TdOv
Голосование на выборах президента Узбекистана, 9 июля 2023 года
Фото: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP/Getty Images

В голосовании на досрочных выборах президента Узбекистана, по сообщению ЦИК страны, к 11.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье, 9 июля, приняли участие 33,54% от зарегистрированных избирателей. При этом, согласно законодательству страны, выборы считаются состоявшимися при явке в 33%.

"По поступившим данным, на 11 часов местного времени проголосовали 6 463 874 избирателя, что составляет 33,54%", - цитирует заместителя председателя ЦИКа Бахрома Кучкарова агентство "Интерфакс".

Кандидаты на пост президента Узбекистана

На пост главы государства в этом году в Узбекистане претендуют четыре кандидата. Действующий президент страны Шавкат Мирзиёев был выдвинут совместно Либерально-демократической партией и партией "Национальное возрождение" ("Миллий тикланиш"). Улугбек Иноятов представляет "Народно-демократическую партию", Робахон Махмудова - Социал-демократическую партию Узбекистана "Адолат", а Абдушукур Хамзаев - Экологическую партию Узбекистана.

По данным ЦИК, проголосовать на выборах президента Узбекистана граждане могут также на 56 избирательных участках в 39 зарубежных странах. Возможностью досрочного голосования, которое проходило с 28 июня по 5 июля 2023 года, воспользовались 815 313 избирателей, в том числе 180 729 граждан Узбекистана за рубежом и 634 584 - внутри республики, говорится в пресс-релизе ЦИК.

В общей сложности в списки избирателей на выборах президента Узбекистана было внесено более 19,5 миллионов избирателей.

Смотрите также:

Против чего протестуют в Узбекистане

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немцы ищут нефть: какую роль играет Казахстан и что с влиянием России и Китая. DW Новости (02.11.22)

Немцы ищут нефть: какую роль играет Казахстан и что с влиянием России и Китая. DW Новости (02.11.22)

2 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок завершила свой визит в Узбекистан. Перед этим она побывала в Казахстане. Речь шла в том числе о поставках нефти и газа в Европу, как альтернативы российским энергоносителям. Насколько надежным партнером является Казахстан, у которого тесные экономические отношения как с Россией и Китаем, так и с Европой и США?
Политика2 ноября 2022 г.30:13 мин.
external

Беспорядки в Узбекистане: чего добились протестующие? (04.07.2022)

Беспорядки в Узбекистане: чего добились протестующие? (04.07.2022)

В ходе беспорядков в Каракалпакстане погибли как минимум 18 человек, а лидер оппозиции Тажимуратов находится в критическом состоянии. Власти Узбекистана сохранят суверенный статус региона.
Конфликты4 июля 2022 г.04:46 мин.

Сообщение ЦИК Узбекистана о ходе выборов президента страны

РЕЧЬ НА БРИФИНГЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЗАЙНИДДИНА НИЗАМХОДЖАЕВА
saylov.uz
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Вид на Керчь. Фото из архива

В Ростовcкой области и в Крыму сообщают о ракетных обстрелах

Конфликты27 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Шавкат Мирзиёев

Выборы в Узбекистане: Мирзиёев на пути к бесконечной власти?

Выборы в Узбекистане: Мирзиёев на пути к бесконечной власти?

Политика8 ч. назад
Логотип подкаста "Геофактор"

НАТО в Вильнюсе - прорыв Украины или утешительный приз?

НАТО в Вильнюсе - прорыв Украины или утешительный приз?

Политика8 июля 2023 г.29:59 мин.
Кассетные боеприпасы

Зачем Украине кассетные боеприпасы от США?

Зачем Украине кассетные боеприпасы от США?

Конфликты7 июля 2023 г.
Кассетные боеприпасы

День 499-й войны: Киев получит кассетные боеприпасы от США

День 499-й войны: Киев получит кассетные боеприпасы от США

Конфликты7 июля 2023 г.
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский, апрель 2023 года

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждет и что получит Украина?

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждет и что получит Украина?

Конфликты7 июля 2023 г.
СПГ-танкер проплывает мимо морского курорта Бинц на острове Рюген

В конфликте вокруг СПГ-терминала Берлин не стал уступать

В конфликте вокруг СПГ-терминала Берлин не стал уступать

Экономика и бизнес7 июля 2023 г.
На главную страницу