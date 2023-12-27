Киев предупредил о риске невыплат зарплат без помощи Запада

В новом году воюющей с РФ стране необходима внешняя поддержка в сумме 34 млрд евро на оплату зарплат и пенсий, рассказала главы Минэкономики Украины. В случае отсутствия помощи придется отложить эти выплаты.

Нехватка внешней финансовой поддержки Украины со стороны стран Запада может привести к задержке зарплат для 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пособий для 10 млн пенсионеров, предупредила министр экономики страны Юлия Свириденко в интервью газете Financial Times (FT), опубликованном в среду, 27 декабря.

Киев будет в первую очередь уделять внимание обороне и обслуживанию долга, что означает "огромный риск недофинансирования некоторых социальных секторов", объяснила министр. По ее словам, Украина пытается собрать деньги на оплату государственных услуг и пособий после информации о том, что обещанное финансирование от ближайших союзников в уходящем году не поступило. В следующем году стране для закрытия вопросов выплат необходима внешняя поддержка в размере 37 млрд долларов (34 млрд евро).

Свириденко рассчитывает, что ЕС одобрит поддержку в феврале и предоставит средства до конца марта. Но она также отметила, что этого будет недостаточно. "Поддержка партнеров крайне важна. Она нам срочно нужна", - сказала Свириденко.

Украина уже больше трех месяцев в режиме жесткой экономии

Киев пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты в расходах с сентября, когда поддержка Запада начала ослабевать, пишет FT. Власти Украины увеличили налог на прибыль банков до 50 процентов и перевел доходы от 1,5-процентного дополнительного подоходного налога из местных органов власти в центральные. Но, по словам министра, бюджет уже столкнулся с нехваткой средств. Около 5 млрд долларов, выделенных международными донорами и кредиторами в декабре, также "будет недостаточно" для покрытия расходов.

Глубокое сокращение государственных расходов или рост инфляции могут подорвать экономику Украины и ослабить ее налоговую базу, что сделает страну еще более зависимой от иностранной поддержки, пишет FT. За первые 11 месяцев 2023 года Киев собрал на 4 млрд евро больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнула заместитель премьер-министра Украины.

Конгресс США не вернется к вопросу помощи Украине до января

Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине лишь в январе 2024 года. Это следует из совместного заявления лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканского меньшинства в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла, обнародованного 19 декабря.

Переговорщики "добились обнадеживающего прогресса", однако "сложные вопросы остаются", указали политики. "Участники переговоров будут усердно работать в период декабрьских и январских перерывов, и наша цель - добиться чего-то, как только мы вернемся", - подчеркнул Шумер в беседе с журналистами.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на экстренное финансирование в размере 106 млрд долларов для Украины, Израиля и операций в Индо-Тихоокеанском регионе. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств.

ЕС готовит план обхода вето Венгрии

Европейский Союз готовит "план Б", чтобы выделить Украине 20 млрд евро макрофинансовой помощи до 2027 года в обход вето Венгрии - если с Будапештом не удастся договориться. Об этом 27 декабря сообщила FT со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, необходимые средства могут быть взяты в долг на рынках капитала под гарантии, которые возьмут на себя перед бюджетом Евросоюза его страны-члены.

Такая схема не потребует одобрения от всех стран ЕС - в отличие от выделения денег из бюджета Евросоюза, чему противится Венгрия. Гарантии должны будут предоставить страны с высокими кредитными рейтингами; в некоторых из них - таких, как ФРГ и Нидерланды - для этого нужно будет получить одобрение парламентов. Однако в Брюсселе планируют завершить эти процедуры к марту - именно такой крайний срок был установлен для предоставления помощи Киеву.

Венгрия препятствует попыткам ЕС выделить макрофинансовую помощь Киеву с июня. Премьер-министр страны Виктор Орбан требует, во-первых, чтобы Украина отчиталась, как она потратила уже выделенные ей средства, а во-вторых - чтобы Брюссель разблокировал полагающуюся Будапешту помощь Евросоюза, которая была заморожена из-за сомнений в независимости венгерской судебной системы.

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