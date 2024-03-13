  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

В Украине при авиаударе по жилому дому в Сумах погибли люди

Сергей Ромашенко
13 марта 2024 г.

Российский беспилотник врезался в жилой пятиэтажный дом в Сумах, в результате было повреждено 30 квартир, из них 15 - разрушены. Есть погибшие.

https://p.dw.com/p/4dSJW
Российский дрон Shahed-136
Российский дрон Shahed-136Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Российские войска в ночь на среду, 13 марта, атаковали тремя беспилотниками город Сумы в северо-восточной части Украины неподалеку от границы с РФ. Один из беспилотников попал в жилой пятиэтажный дом, в результате было повреждено 30 квартир, из них 15 - разрушены, сообщила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется). Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, Последствия авиационного удара уточняются", - говорится в сообщении.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что среди раненых - 10-летний мальчик. В результате российской атаки повреждены помещения в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения, повреждено около 20 автомобилей.

Ночные удары по Украине

По данным Сумской областной военной администрации, ночью и утром россияне произвели 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 64 взрыва в Сумской, Юнаковской, Тростянецкой, Великописаревской, Шалыгинской, Глуховской, Середино-Будской общинах.

Накануне вечером российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате были повреждены как минимум два многоквартирных дома, погибли четыре человека, еще 48 были ранены, в том числе десять детей. В Воздушных силах ВСУ уточнили, что российские военные выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59.

По словам главы донецкой администрации Вадима Филашкина, российская армия ночью сбросила на Мирноград авиабомбу, которая попала в пятиэтажный дом. Погибли два человека, пятеро ранены.

Смотрите также:

Как работает "конвейер спасения" в украинском Днепре

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Украинский дрон в небе

В пяти областях России сообщили об атаке дронов

В пяти областях России сообщили об атаке дронов

Губернаторы Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской и Курской областей заявили, что силы ПВО сбили украинские дроны. Глава Липецкой области также предупредил об опасности атаки беспилотников.
Конфликты13 марта 2024 г.