В Украине при авиаударе по жилому дому в Сумах погибли люди

Российский беспилотник врезался в жилой пятиэтажный дом в Сумах, в результате было повреждено 30 квартир, из них 15 - разрушены. Есть погибшие.

Российские войска в ночь на среду, 13 марта, атаковали тремя беспилотниками город Сумы в северо-восточной части Украины неподалеку от границы с РФ. Один из беспилотников попал в жилой пятиэтажный дом, в результате было повреждено 30 квартир, из них 15 - разрушены, сообщила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется). Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, Последствия авиационного удара уточняются", - говорится в сообщении.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что среди раненых - 10-летний мальчик. В результате российской атаки повреждены помещения в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения, повреждено около 20 автомобилей.

Ночные удары по Украине

По данным Сумской областной военной администрации, ночью и утром россияне произвели 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 64 взрыва в Сумской, Юнаковской, Тростянецкой, Великописаревской, Шалыгинской, Глуховской, Середино-Будской общинах.

Накануне вечером российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате были повреждены как минимум два многоквартирных дома, погибли четыре человека, еще 48 были ранены, в том числе десять детей. В Воздушных силах ВСУ уточнили, что российские военные выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59.

По словам главы донецкой администрации Вадима Филашкина, российская армия ночью сбросила на Мирноград авиабомбу, которая попала в пятиэтажный дом. Погибли два человека, пятеро ранены.

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