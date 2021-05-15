В Украине создается система национального сопротивления

Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий по случаю Дня Сил специальных операций подписал законы "Об основах национального сопротивления" и об изменениях в Закон "О численности Вооруженных Сил Украины". Об этом в четверг, 29 июля, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - это всенародное дело", - подчеркнул Владимир Зеленский. Глава государства пояснил, что основными целями закона "Об основах национального сопротивления" является развитие территориальной обороны и внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивлению. По его словам, документ позволяет также в случае необходимости привлечь все население Украины к защите своей страны. "Мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства", - отметил президент Украины.

Второй закон увеличивает численность вооруженных сил (ВСУ) с 250 до 261 тыс. человек, сообщает агентство "Интерфакс-Украина". Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, принятому Верховной радой 16 июля, увеличение численности ВСУ "необходимо для создания и обеспечения функционирования сил территориальной обороны, а также для развития Сил специальных операций ВСУ в интересах формирования движения сопротивления".

Смотрите также: