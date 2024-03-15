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В Украине убит немец - доброволец Интернационального легиона

Евгений Жуков
15 марта 2024 г.

Гражданин Германии Штефан отправился в Украину на войну в апреле 2022 года. Он погиб при прямом попадании в блиндаж, из которого работал с разведдронами.

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Украинские солдаты на востоке Украины
Украинские солдаты на востоке УкраиныФото: Jose Colon/Andalou/picture alliance

На востоке Украины в результате российского артиллерийского обстрела погиб воевавший на стороне ВСУ гражданин Германии. Об этом изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщили в пятницу, 15 марта, в Интернациональном легионе территориальной обороны Украины.

По данным этого формирования, 37-летний доброволец работал с подразделением, управлявшим разведывательными дронами, из блиндажа, который накануне, 14 марта, был разрушен в результате прямого попадания. "Когда нам удалось его откопать, он был уже мертв", - цитирует RND представителей Интернационального легиона, которые называют бойца, известного только по имени Штефан (Stefan), "настоящим героем".

В МИД ФРГ заявили, что ведомству "известно о сообщениях о немце, который, возможно, погиб в ходе боевых действий на Украине". По данным министерства, посольство Германии в Киеве занимается выяснением обстоятельств.

RND сообщает, что журналисты этой издательской группы общались с немцем чуть более года назад в Харькове. Тогда Штефан рассказал, что пять лет прослужил в бундесвере, три раза его отправляли в Афганистан. Он владел транспортной компанией на юге Германии, а в апреле 2022 года уехал на войну в Украину. Штефан не хотел, чтобы в СМИ появлялись какие-либо дополнительные сведения о нем, из-за того, что Россия, как он утверждал, назначила за его голову награду.

В середине февраля в Киеве была похоронена воевавшая на стороне ВСУ немка Савита Вагнер, которая погибла на востоке Украины в конце января.

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