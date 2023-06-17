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ПолитикаУганда

В Уганде убит 41 человек после атаки повстанцев на школу

Екатерина Венкина
30 мин. назад

Повстанцы из Союзных демократических сил подозреваются в атаке на среднюю школу в Мпондве, ученики были сожжены, застрелены или зарублены.

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Нападение на школу в Уганде
Нападение на школу в Уганде (фото из архива)Фото: AFP

Власти обнаружили 41 тело, в том числе 38 погибших учеников, которые были сожжены, застрелены или зарублены после нападения, предположительно, повстанцев из Союзных демократических сил (ADF) - Национальной армии за освобождение Уганды на среднюю школу в Мпондве на западе страны, близ границы с Демократической Республикой Конго (ДРК). Об этом в субботу, 17 июня, сообщил мэр города Селевест Мапозе.

По его словам, среди жертв - также охранник и два члена местной общины. Некоторые из учащихся скончались от ожогов после того, как повстанцы подожгли общежитие.

Восемь человек ранены

В атаке, которая произошла около 23.30 по местному времени (совпадает с мск) 16 июня, участвовали около пяти нападавших, сообщили угандийские военные.

Прибывшие на место солдаты зафиксировали пожар и обнаружили тела учеников, уточнил представитель военных. По их данным, еще восемь человек ранены и находятся на лечении в местной больнице. Угандийские войска "преследуют преступников, чтобы спасти похищенных студентов", говорилось в заявлении.

Повстанцы выступают против президента Уганды

ADF выступает против правления президента Уганды Йовери Кагуты Мусевени - союзника США в области безопасности, находящегося у власти с 1986 года, напомнило агентство AP. Группа была создана в начале 1990-х годов рядом угандийских мусульман. Повстанцы неоднократно устраивали смертоносные нападения как в угандийских деревнях, так и в столице. ADF поддерживает связи с террористической организацией "Исламское государство".

В марте минимум 19 человек были убиты в ДРК, предположительно, боевиками из ADF. В 2021 году Уганда нанесла воздушные и артиллерийские удары против этой группировки в ДРК.

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