 Международный уголовный суд признал вину лидера группировки из Уганды | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.02.2021

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Мир

Международный уголовный суд признал вину лидера группировки из Уганды

Доминик Онгвен виновен в таких преступлениях, как убийства, принуждение к сексуальному рабству, похищение детей, применение пыток и мародерство, постановил МУС.

Доминик Онгвен в суде, январь 2016 года

Доминик Онгвен в суде, январь 2016 года

Один из лидеров повстанческой группировки "Армия сопротивления Господа" из Уганды Доминик Онгвен признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Такое решение принял Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в четверг, 4 февраля. Приговор Онгвену будет вынесен позже.

В частности, 45-летний Онгвен совершил такие преступления, как убийства, принуждение к сексуальному рабству, похищение детей, применение пыток и мародерство, передает агентство Reuters. Хотя Онгвен вступил в "Армию сопротивления Господа" не по собственной воле, будучи ребенком, это не снимает с него ответственности за преступления, совершенные в 2002-2005 годах, отметил суд.

МУС выдал ордер на арест Доминика Онгвена в 2005 году. В 2013 году США предложили за информацию, ведущую к его аресту, вознаграждение в размере 5 млн долларов. В начале января 2015 года Онгвен добровольно сдался американским военнослужащим в Центральноафриканской Республике.

"Армия сопротивления Господа" начала боевые действия в Уганде в 1980-х годах. Угандийская армия вытеснила боевиков, но они продолжили совершать преступления на территории Демократической Республики Конго и ЦАР.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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