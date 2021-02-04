Международный уголовный суд признал вину лидера группировки из Уганды

Один из лидеров повстанческой группировки "Армия сопротивления Господа" из Уганды Доминик Онгвен признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Такое решение принял Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в четверг, 4 февраля. Приговор Онгвену будет вынесен позже.

В частности, 45-летний Онгвен совершил такие преступления, как убийства, принуждение к сексуальному рабству, похищение детей, применение пыток и мародерство, передает агентство Reuters. Хотя Онгвен вступил в "Армию сопротивления Господа" не по собственной воле, будучи ребенком, это не снимает с него ответственности за преступления, совершенные в 2002-2005 годах, отметил суд.



МУС выдал ордер на арест Доминика Онгвена в 2005 году. В 2013 году США предложили за информацию, ведущую к его аресту, вознаграждение в размере 5 млн долларов. В начале января 2015 года Онгвен добровольно сдался американским военнослужащим в Центральноафриканской Республике.

"Армия сопротивления Господа" начала боевые действия в Уганде в 1980-х годах. Угандийская армия вытеснила боевиков, но они продолжили совершать преступления на территории Демократической Республики Конго и ЦАР.

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