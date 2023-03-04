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Повстанцев из группировки М23 на востоке ДРК (фото из архива)
Повстанцев из группировки М23 на востоке ДРК (фото из архива)Фото: GLODY MURHABAZI/AFP via Getty Images
ОбществоДемократическая Республика Конго

Евросоюз организует гуманитарный воздушный мост с ДР Конго

Жан Рофе
44 мин. назад

В конголезский город Гома по воздушному мосту отправят медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости в качестве гуманитарной помощи, сообщает Еврокомиссия.

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Европейский Союз организует гуманитарный воздушный мост в город Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) и выделяет более 47 млн евро для помощи людям, пострадавшим от продолжающегося в регионе конфликта.

В заявлении Европейской комиссии, опубликованном в субботу, 4 марта, говорится, что операция по наведению воздушного моста "обеспечит гуманитарную поддержку в виде медикаментов и продуктов питания, а также ряда других предметов первой необходимости". Выделенные средства "будут направлены через гуманитарных партнеров на удовлетворение неотложных потребностей, таких как питание, здравоохранение, водоснабжение и санитария, жилье и защита".

"ЕС готов мобилизовать все необходимые средства для поддержки гуманитарных работников, включая логистику и авиацию, для удовлетворения потребностей населения в Демократической Республике Конго, - приводятся в заявлении слова еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича. - Операцией в виде гуманитарного воздушного моста, организованной при поддержке Франции, и новой мобилизацией средств мы подтверждаем нашу поддержку наиболее уязвимым слоям населения".

Макрон: Стороны конфликта в ДРК поддержали прекращение огня

Город Гома, расположенный на берегу озера Киву, является административным центром провинции Северное Киву. Возобновившиеся боевые действия между повстанческой группировкой "Движение 23 марта" (М23) и конголезской армией в регионе заставили более 600 тысяч человек покинуть свои дома.

Правительство ДРК, наряду с США и некоторыми другими западными странами, обвинило соседнюю Руанду в поддержке группировки, но Кигали это отрицает.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил ДРК под конец своего недельного турне по Центральной Африке, целью которого было наладить ухудшающиеся отношения со странами континента. Он заявил 4 марта, что все стороны конфликта "отчетливо поддержали" прекращение боевых действий. Ожидается, что перемирие вступит в силу 7 марта.

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