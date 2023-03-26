В Туркменистане проходят парламентские выборы

В авторитарно управляемом Туркменистане проходят парламентские выборы. По мнению наблюдателей, большей властью в стране, чем парламент, обладает возглавляемый экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым Народный совет.

В Туркменистане в воскресенье, 26 марта, проходят первые выборы парламента (Меджлиса) после конституционной реформы. Избираются также члены местных органов власти и самоуправления. Участки для голосования открыты с 7.00 до 19.00 по местному времени (05.00-17.00 мск).

По данным Центризбиркома в Ашхабаде, на эти выборы выдвинуты 175 кандидатов от нескольких политических партий, в том числе от Демократической партии Туркменистана, Аграрной партии Туркменистана, партии Промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также от групп граждан.

Между тем западные наблюдатели не считают выборы в Туркменистане честными и свободными. Как передает агентство AFP, в избирательные бюллетени не включен ни один оппозиционный политик, в стране действует жесткая политическая цензура.

По мнению правозащитников, эта центральноазиатская страна является одной из самых жестоких диктатур в мире и живет в изоляции, сравнимой с Северной Кореей. В рейтинге организации "Репортеры без границ" Туркменистан находится в самом низу - рядом с такими странами, как КНДР, Эритрея и Иран.

Бывшей советской республикой уже 16 лет правит семья Бердымухамедовых. В марте 2022 года многолетний глава государства Гурбангулы Бердымухамедов передал бразды правления своему сыну Сердару, но не отошел от политической жизни. В январе он высказался за упразднение верхней палаты парламента, которую сам же учредил в 2021 году.

Реформа была единогласно одобрена, после чего Гурбангулы Бердымухамедов был назначен главой нового высшего конституционного органа - так называемого Народного совета, который определяет направления внутренней и внешней политики Туркменистана и тем самым обладает большей властью, чем парламент.

Живущие в эмиграции туркмены обвиняют Бердымухамедова-старшего в преследовании инакомыслящих и построении культа личности, одним из проявлений которого стала установка в столице страны Ашхабаде 21-метрового золоченого памятника самому Бердымухамедову.

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