В Турции заблокированы сайты DW и "Голоса Америки"

Сайт медиакомпании Deutsche Welle вечером четверга, 30 июня, был заблокирован в Турции. Соответствующее решение вынес суд в Анкаре, объяснил представитель правления Верховного совета Турции по радио и телевидению (RTÜK). Речь идет об интернет-страницах на всех 32 языках вещания, указала DW.

Медиакомпания намерена оспорить позицию турецкой стороны в суде. Помимо DW, блокировка затронула и радиостанцию "Голос Америки".

Требование регулятора RTÜK

Несколько месяцев назад RTÜK потребовал от иностранных вещателей подать заявку на получение лицензии на интернет-вещание. По оценке DW, такой шаг "позволил бы турецкому правительству подвергнуть цензуре редакционный контент" и был бы "неприемлем для независимого медиа". Позиция компании была изложена "в обширной переписке и даже в личной беседе с председателем" турецкого медиарегулятора, подчеркнул генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg).

В феврале Deutsche Welle и "Голос Америки" объявили, что не будут подавать заявки на получение лицензий в Турции. Требование турецкой стороны основано на правовой норме, вступившей в силу в 2019 году. В том же году DW в соответствии с законодательством Турции открыла в стране свое представительство.

Реакция Немецкого союза журналистов

Между тем Немецкий союз журналистов (DJV) призвал турецкую сторону немедленно отменить меры в отношении Deutsche Welle. "Запрет DW не может быть объяснен ничем, кроме как явным произволом автократии (президента Турции Реджепа Тайипа. - Ред.) Эрдогана", - заявил глава DJV Франк Ибераль (Frank Überall). Жителям Турции необходимо вновь предоставить возможность доступа к независимой журналистике, подчеркнул Ибераль.

В последние годы Турция ужесточила контроль над средствами массовой информации. RTÜK вправе требовать от лицензированных СМИ удалять онлайн-контент, который ведомство посчитает неприемлемым. Около 90 процентов основных СМИ в стране в настоящее время связаны с государством, указывает агентство Reuters.

Смотрите также:

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

