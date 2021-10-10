"Попытка заклеймить журналистов": в Турции разрабатывают закон об "иноагентах"

В Турции скоро может появиться свой аналог статуса "иноагент". В стране подготовлен законопроект, согласно которому на СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, будут наложены дополнительные требования. В проекте документа, разработанного Партией националистического движения (MHP), говорится, что все структуры, осуществляющие "информационно-расследовательскую деятельность", которая поддерживается из-за границы, должны иметь в Турции "особый статус". Лица и организации с таким статусом должны быть четко распознаваемы.

Кроме того, все медийные структуры, которые прямо или косвенно получают финансирование из-за границы, будут обязаны зарегистрировать своего представителя, который должен будет регулярно предоставлять отчет о деятельности СМИ министерству внутренних дел Турции.

Сегодня около 95 процентов печатных и телевизионных турецких масс-медиа подконтрольны структурам, которые близки правящей Партии справедливости и развития (AHP). Давление на остальные - независимые - СМИ в Турции в последние годы выросло. Оппозиционные силы публикуют свои материалы в основном на альтернативных платформах, таких как Mediascope, Mezapotamiya News или T24.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Девлет Бахчели, председатель партии MHP

Эти медиа не располагают большим бюджетом и часто получают финансовую помощь из-за границы, как из частных, так и из общественных фондов. К недовольству турецкого правительства такая поддержка часто приходит из Европы. Новый законопроект может привести к тому, что эти источники финансирования станут недоступны.

Штрафы "иноагентам" за невыполнение условий

Иностранным платформам или СМИ, которые не зарегистрируют своих представителей в Турции или откажутся контактировать с министерством внутренних дел, может грозить уголовное наказание сроком от двух до пяти лет или денежный штраф в размере около одного миллиона лир. Фети Йылдыз, вице-председатель партии MHP, разработавшей законопроект, рассказал в интервью DW, что в документе речь идет лишь о прозрачности: "Наша цель - узнать, кто чем занимается. Ведь есть организации и частные лица, которые лишь получают деньги и под маской свободы слова выступают против правительства".

Фети Йылдыз

Законопроект не коснется крупных медиа, осуществляющих иновещание, например, BBC и DW, потому что их источники финансирования известны и прозрачны, заверяет Йылдыз. Но есть иностранные СМИ, которые заинтересованы лишь в том, чтобы распространять критику в адрес турецкого руководства. "Это мы пытаемся предотвратить. Но речь не идет об ограничении свободы прессы в стране, - говорит представитель партии. - У нас нет с этим проблем. Тот, кто внимательно прочтет законопроект, поймет, о чем именно идет речь".

А директор по связям с общественностью при президенте Турции Фахреттин Алтун высказался по поводу законопроекта: "Мы как можно скорее предпримем все необходимые шаги, чтобы защитить общественный порядок и обеспечить право нашему народу на настоящие новости, правдивую информацию".

Журналистские организации между тем говорят об опасности для свободы прессы. Ренан Акьяваз, турецкий координатор организации International Press Institute (IPI), сказал DW, что сейчас пытается собрать больше информации о законопроекте, общаясь с депутатами: "Предложение партии MHP - это настоящая угроза для СМИ… Мы очень озабочены… Эта партия хочет ограничить средства, предназначенные для дальнейшего существования независимой журналистики. Но мы будем этому противостоять".

"Это не имеет ничего общего со свободой прессы"

Юсуф Канли, вице-президент турецкой Ассоциации журналистов, указывает на то, что медиаплатформы, финансируемые из-за рубежа, регулярно предоставляют финансовые отчеты турецким учреждениям: "То, что происходит сейчас - попытка заклеймить журналистов, которые получают финансирование из-за рубежа. Это острая тема, она не имеет ничего общего со свободой прессы. И мы конечно не можем с этим смириться".

Эсра Кочак, глава турецкого журналистcкого объединения в Анкаре, тоже встревожена ситуацией. Не секрет, что партии MHP и AKP используют любую возможность усилить давление на прессу: "Люди самостоятельно решают, хотят ли они получать новости из-за рубежа. Правительству это известно, и оно пытается перекрыть эти каналы и запугать штрафами". Объединение будет бороться за то, чтобы финансирование независимых СМИ не прекратилось и чтобы журналистов, получающих иностранное финансирование, не называли "иностранными пропагандистами".

Давление на независимые СМИ в последние годы в Турции выросло. С октября прошлого года турецкое правительство с помощью закона 5651 усилило контроль за контентом в интернете. Согласно документу, власти обязали интернет-платформы, у которых более миллиона пользователей, открыть представительства в Турции. Если они не сделают этого, операторы связи имеют право на 95% сократить скорость доступа к этим платформам.

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