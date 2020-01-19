 В Турции начали расследование из-за перехвата судна бундесвером | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.11.2020

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Мир

В Турции начали расследование из-за перехвата судна бундесвером

Анкара считает противоправным обыск турецкого судна, начатый немецкими военными 22 ноября в рамках операции ЕС по противодействию незаконным поставкам оружия в Ливию.

Фрегат бундесвера Гамбург, экипаж которого участвовал в обыске турецкого судна Rosalie A из-за подозрений в незаконных поставках оружия в Ливию

Фрегат бундесвера "Гамбург", экипаж которого участвовал в обыске турецкого судна

Генеральная прокуратура Турции начала расследование с целью оценить правомерность действий немецких моряков, попытавшихся провести проверку груза турецкого судна Rosaline A у берегов Ливии. Об этом сообщает в пятницу, 27 ноября, турецкое государственное информагентство Anadolu.

22 ноября немецкий сторожевой корабль "Гамбург" перехватил подозрительное грузовое судно в 200 км к северу от ливийского Бенгази. Служащие бундесвера начали проверку груза, однако власти Турции, под флагом которой шло судно, спустя несколько часов наложили вето на обыск. В результате немецкие моряки были вынуждены прервать досмотр.

Анкара назвала действия немецких военных противоправными и обвинила правительство Германии и ЕС в незаконном применении силы.

Бундесвер действовал в рамках операции ЕС "Ирини"

Как пояснила 25 ноября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), обыск турецкого судна проводился в рамках миссии ЕС по борьбе с контрабандой оружия в Ливию "Ирини". "Солдаты бундесвера вели себя абсолютно корректно", - подчеркнула она.

В свою очередь, агентство dpa сообщает, что, согласно секретным документам ЕС, с содержанием которых могла ознакомиться редакция, в отношении турецкого судна, подвергшегося обыску, уже давно имелись серьезные подозрения в причастности к нелегальным поставкам оружия в Ливию.

Еще до проведения обысков это судно было темой специального доклада экспертов ООН по контрадабанде вооружений, говорится в документе, который подводит первые итоги операции "Ирини". О наличии подозрительного груза на борту судна свидетельствуют, в частности, спутниковые снимки, сделанные во время пребывания Rosalie A в турецком и ливийском портах.

Санкции ЕС за поставки оружия в Ливию

Как стало известно dpa из источников в ЕС, в настоящее время Евросоюз готовит новые санкции против стран, нарушающих эмбарго на поставки оружия в Ливию. Первые ограничительные меры в этой области вступили в силу уже в сентябре. Их объектами стали предприятия из Турции, Иордании и Казахстана, которые, по данным ЕС, были причастны к перевозкам вооружений.

Было ли оружие или другие запрещенные грузы на борту турецкого судна Rosalie A, пока не ясно. По данным МИД Турции, судно перевозило материалы для покраски и другую гуманитарную помощь. Однако некоторые эксперты подвергают это сомнению.

"Правительство Турции должно ответить на вопрос о том, почему оно воспротивилось проверке груза судна, если оно не используется для нелегальной перевозки дронов и другой военной техники", - указывает депутат бундестага от Левой партии Андрей Хунко (Andrej Hunko).

В настоящее время проводить обыски судов против воли их экипажа и государства, под флагом которого они идут, в рамках операции "Ирини" запрещено. Это связано с тем, что для подобных опасных операций нет достаточного количества служащих спецподразделений.

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    Автор: Андрей Гурков


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