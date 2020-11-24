Минобороны ФРГ назвало корректными действия моряков при обыске турецкого судна

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) прокомментировала обыск турецкого судна моряками бундесвера в рамках миссии ЕС по борьбе с контрабандой оружия в Ливию.

"Солдаты бундесвера вели себя абсолютно корректно", - подчеркнула она во вторник, 24 ноября, во время выступления на внешнеполитическом форуме фонда Кёрбера в Берлине. "Они делали то, что от них требуется в рамках европейского мандата "Ирини", - добавила Крамп-Карренбауэр. Миссия "Ирини" ставит своей целью не допустить поставок оружия в Ливию, где идет гражданская война.

Ранее в оперативном командовании ФРГ сообщили, что 22 ноября немецкий сторожевой корабль "Гамбург" перехватил подозрительное грузовое судно в 200 км к северу от ливийского Бенгази. Немецкие моряки начали проверку груза, однако власти Турции, под флагом которой шло судно, спустя несколько часов наложили вето на обыск. В результате немецкие моряки были вынуждены прервать досмотр.

По оценке Анкары, обыск был незаконным, и в понедельник, по данным государственного новостного агентства Anadolu, послов Германии, Италии и ЕС вызвали в МИД Турции в знак протеста.

Как сообщает dpa, послам вручили дипломатическую ноту, в которой утверждалось, что обыск нарушил международное право и Турция может потребовать компенсацию. В свою очередь Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что "нет никаких причин для этих упреков".

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