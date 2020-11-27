 Перехваченное бундесвером турецкое судно фигурирует в секретном докладе ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.11.2020

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Мир

Перехваченное бундесвером турецкое судно фигурирует в секретном докладе ООН

Турция возмущена обыском турецкого судна военными бундесвера в Средиземном море. Однако судно давно находилось в поле зрения экспертов ООН по контрабанде оружия.

Немецкий фрегат Гамбург

Немецкий фрегат "Гамбург"

Вызвавший возмущение Турции обыск турецкого судна немецкими военными в рамках миссии ЕС по борьбе с контрабандой оружия в Ливию имел под собой существенные основания, сообщает в ночь на пятницу, 27 ноября, агентство dpa. Агентство ссылается на секретный документ Евросоюза, из которого следует, что это судно давно подозревалось в контрабанде оружия, и ему был посвящен специальный доклад экспертов ООН, составленный на основе разведывательных данных.

22 ноября немецкий сторожевой корабль "Гамбург" перехватил подозрительное грузовое судно в 200 километрах к северу от ливийского Бенгази. Немецкие моряки начали проверку груза, однако власти Турции, под флагом которой шло судно, спустя несколько часов наложили вето на обыск. В результате немецкие моряки были вынуждены прервать досмотр. По оценке Анкары, обыск был незаконным, и в понедельник, по данным государственного новостного агентства Anadolu, послов Германии, Италии и ЕС вызвали в МИД Турции в знак протеста.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в свою очередь во вторник заявила, что "солдаты бундесвера вели себя абсолютно корректно". "Они делали то, что от них требуется в рамках европейского мандата "Ирини", - добавила Крамп-Карренбауэр. Миссия "Ирини" ставит своей целью не допустить поставок оружия в Ливию, где идет гражданская война.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на один год срока запрета на поставки оружия в Ливию.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:28

Эскалация конфликта в Ливии

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