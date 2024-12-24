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В Турции из-за взрыва на заводе погибли 12 человек

Кирилл Шестаков
24 декабря 2024 г.

В результате мощного взрыва на предприятии в Турции погибли 12 человек, еще четыре пострадали. На заводе производились боеприпасы и взрывчатка.

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Завод по производству взрывчатки на северо-западе Турции
Завод по производству взрывчатки на северо-западе Турции (фото из архива)Фото: DHA

На северо-западе Турции в результате взрыва на предприятии погибли по меньшей мере 12 человек, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил во вторник, 24 декабря, министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв произошел в 08.25 по местному времени, в настоящий момент пожар потушен.

Инцидент произошел на заводе в деревне Каваклы, там производятся боеприпасы и взрывчатые вещества для гражданского использования. Начато расследование. Подозрений в совершении диверсии на данный момент нет, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на губернатора провинции Балыкесир Исмаила Устаоглу. По его словам, в результате взрыва часть здания завода обрушилась. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X заявил, что "глубоко опечален" смертью 12 человек. Глава государства выразил соболезнования их семьям.

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