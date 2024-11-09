В Тульской области БПЛА атаковали Алексинский химкомбинат

СМИ и Telegram-каналы сообщают о ночной атаке БПЛА на химкомбинат в Алексине. Информацию подтвердили в СБУ, в России официальных комментариев нет.

Алексинский химкомбинат в Тульской области подвергся атаке беспилотников. Ранним утром в субботу, 9 ноября, об этом сообщило местное онлайн-издание "За Новомосковск" со ссылкой на жителей Алексина, ставших свидетелями ночной атаки БПЛА. Позже информацию в беседе с агентством Reuters подтвердил источник в Службе безопасности Украины (СБУ), а также источники агентства "Украинские новости" в правоохранительных органах.

"Сотрудников завода эвакуировали, многие оставили на территории предприятия документы, ключи от дома и машины. Официальной информации пока не поступало", - говорилось в утренней публикации издания "За Новомосковск".

Позже Telegram-канал Baza написал со ссылкой на источники, что в атаке на Алексинский химкомбинат было задействовано 10 беспилотников. "1 БПЛА был сбит ПВО, 8 упали на территории комбината, еще 1 упал на территории Алексинской ТЭЦ, - говорилось в посте. - При этом разрушений почти нет - повреждено лишь остекление нескольких зданий. Также повреждены 3 частных дома, расположенных рядом с атакованными объектами. Пострадавших нет".

О вероятной атаке на Алексинский химкомбинат сообщили и другие русскоязычные Telegram-каналы, в частности, "ВЧК-ОГПУ". О том, что Алексин в Тульской области всю ночь атаковали БПЛА, писал также Telegram-канал Astra.

На сайте Алексинского химкомбината , входящего в состав корпорации "Ростех", указано, что он является одним из крупнейших производителей лакокрасочной продукции, резинотехнических изделий, товаров бытовой химии, спиртовой продукции. В то же время агентство Reuters пишет, что на нем производят также порох и боеприпасы.

Власти РФ об атаке БПЛА на Алексин

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев указал в Telegram лишь, что ночью в Алексине "пресечена атака" дронов. "По уточненным данным, повреждено остекление 4-х частных домов в муниципальном образовании город Алексин", - отмечается в посте главы региона. Алексинский химкомбинат Миляев не упоминает.

Со своей стороны Минобороны России отчиталось утром 9 ноября, что за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены 50 украинских беспилотников: "28 БПЛА - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Курской области, четыре над территорией Новгородской области, два над территорией Смоленской области, два над территорией Тульской области и по одному над территориями Орловской и Тверской областей".