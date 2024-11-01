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Беспилотник атаковал нефтебазу в Светлограде

Александра Иванова
1 ноября 2024 г.

При атаке БПЛА на нефтебазу в Светлограде никто не пострадал, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Дрон упал на территории базы.

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Украинский военный запускает дрон, июнь 2024 года
Украинский военный запускает дрон, июнь 2024 годаФото: Inna Varenytsia/REUTERS

На территории нефтебазы в городе Светлограде Ставропольского края РФ в ночь на пятницу, 1 ноября, упал беспилотник. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Владимиров.

"Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в этом посте. Между тем Telegram-канал Baza опубликовал утром 1 ноября видео, на котором, как утверждается, запечатлен пожар, начавшийся после атаки.

Telegram-канал "Осторожно, новости" в свою очередь написал со ссылкой на сотрудников нефтебазы, что при падении БПЛА "защита помогла". Под "защитой" имеется в виду специальная металлическая сетка, установленная сверху резервуара с топливом.

Светлоград расположен в Петровском округе Ставропольского края, примерно в 80 км к северу-востоку от Ставрополя. Население города составляет около 38,5 тысячи человек.

Атаки украинских БПЛА на Россию

Утром 1 ноября министерство обороны РФ отчиталось в Telegram,что за ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата, атаковавших  объекты на территории России. "36 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Республики Крым, восемь - над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Орловской области и три - над территорией Белгородской области".

Позже тем же утром министерство уведомило, что над территорией Белгородской области был уничтожен еще один беспилотник.

 

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