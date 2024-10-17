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В Томске снесли столбы памяти жертв сталинских репрессий

Евгений Жуков
17 октября 2024 г.

Памятные столбы с именами расстрелянных при сталинизме простояли в Томске меньше месяца - городские власти демонтировали их. Роскомнадзор заблокировал сайт акции "Возвращение имен", посвященный памяти жертв репрессий.

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Вид Томска
ТомскФото: Zoonar/picture alliance

Власти Томска демонтировали памятные столбы с именами расстрелянных в годы сталинских репрессий. Об этом в четверг, 17 октября, сообщили Telegram-каналы "ТВ2. Новости Томска и Сибири" и "Говорит НеМосква".

Местные жители рассказали изданиям, что столбы были снесены 16 октября - днем ранее они еще стояли на месте. "Ничего не помогло. Ни письма от родственников с просьбой оставить столбы, ни просьбы простых томичей оставить столбы", - приводит ТВ2 слова своего собеседника.

"Говорит НеМосква" указывает, что активисты установили пять памятных столбы на холме Каштак в Томске 22 сентября, поместив на них портреты и истории 30 расстрелянных в этом месте. 11 октября мэрия Томска потребовала снести их как "самовольные постройки". Переговоры с властями о легализации памятных столбов ни к чему не привели.

Комментируя снос памятных столбов, в томской мэрии заявили, что Каштачная гора подлежит региональной охране, поскольку является объектом культурного наследия. "Там запрещено возводить любые строения, устанавливать малые архитектурные формы и прочие объекты без согласования. Поэтому размещенные неустановленным лицом объекты были демонтированы и отвезены на ответственное хранение", - цитирует ТВ2 заявление пресс-службы городской администрации.

Всего в оврагах томского Каштака в 1920-1930-е годы было расстреляно около девяти тысяч человек, среди них поэт Николай Клюев, философ Густав Шпет и многие другие выдающиеся личности.

Роскомнадзор заблокировал сайт акции "Возвращение имен"

Накануне, 16 октября, Роскомнадзор заблокировал сайт акции "Возвращение имен". На то, что ресурс внесен в реестр запрещенных, обратил внимание правозащитный проект "Роскомсвобода", отслеживающий блокировки. В реестре не названо ведомство, по требованию которого был заблокирован сайт, "Роскомсвобода" предполагает, что речь идет о генеральной прокуратуре.

Акцию "Возвращение имен", посвященную памяти жертв сталинских репрессий, "Международный Мемориал" ежегодно проводил 29 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве начиная с 2007 года. С 2020 года столичная мэрия отказывается ее согласовывать, ссылаясь на карантинные ограничения.

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