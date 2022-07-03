В Тбилиси проходит третья антиправительственная акция “Домой в Европу”

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Более 15 тысяч демонстрантов требуют отставки правительства. Молодежное движение Shame решило остаться протестовать на всю ночь.
В Тбилиси c вечера воскресенья, 3 июля, перекрыт проспект Руставели, возле здания парламента проходит третья акция протеста под названием “Домой в Европу”. Главное требование протестующих - отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили и формирование правительства национального согласия, которое обеспечит выполнение двенадцати условий Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
Эта акция, на которую собрались более 15 тысяч человек, была анонсирована гражданскими активистами на предыдущем митинге, прошедшем на том же месте 24 июня. Тогда манифестанты выделили властям семь дней на выполнение своих условий.
Утром 3 июля молодежное движение Shame (“Позор”) предупредило, что активисты останутся на улице на всю ночь. Пока только на одну, но “протест станет более интенсивным”, хотя и сохранит мирную и ненасильственную форму. Днем из двадцати городов Грузии в Тбилиси отправились бесплатные автобусы с участниками из регионов. Транспорт обеспечила оппозиционная партия “Лело для Грузии”.
В акции в основном участвовали студенты, но в отличие от предыдущего митинга в молодежной колонне присутствовало много учащихся вузов из регионов. С барабанами и фаерами, скандируя “Сакартвело” (Грузия) толпа студентов заполонила площадь перед парламентом.
Активисты пообещали объявить о своих дальнейших планах к полуночи, часть участников из нескольких тысяч человек двинулась к штаб-квартире правящей партии, где будет проходить еще одна акция. Полиция митингующим не препятствует.
1 июля председатель правящей партии “Грузинская мечта” Ираклий Кобахидзе на брифинге, состоявшемся после заседания политсовета заявил, что в парламенте будут созданы рабочие группы для выполнения условий, определенных ЕС, в состав которых войдут представители всех парламентских партий и представители гражданского сектора.
Будет разработан законопроект о деолигархизации, который будет представлен в парламент Грузии в качестве инициативы не позднее 5 октября и будет принят парламентом не позднее 29 ноября. Также будет набрана мониторинговая группа по содействию деполяризации.
Оппозиция считает обещания властей попыткой ввести в заблуждение Еврокомиссию косметическими изменениями. Парламентская оппозиция в понедельник, 4 июля, представит свой план по выполнению 12 условий получения Грузией статуса страны-кандидата в ЕС.
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