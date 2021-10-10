В Татарстане разбился легкомоторный самолет с парашютистами

Легкомоторный самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал близ города Мензелинск в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС утром в воскресенье, 10 октября.

На борту находились 23 человека, 21 из которых - парашютисты. На месте катастрофы работают спасательные службы. Из-под обломков машины извлечены семеро пассажиров с различными травмами. По предварительным данным, 16 человек, в том числе два пилота, погибли

Источник "Интерфакса" рассказал, что отказ техники рассматривается в качестве основной причины крушения L-410. "Пилот попытался совершить вынужденную посадку, однако удар о землю оказался очень сильным", - отметил он.

Источник ТАСС утверждает, что самолет с парашютистами упал сразу после взлета с аэродрома. Агентство со ссылкой на авиационные службы сообщает, что причиной катастрофы мог стать перегруз. Эксплуатационные требования предусматривают нахождение на борту не более 19 пассажиров.

Let L-410 Turbolet - легкий многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий, разработанный в 60-е годы 20 века в Чехословакии. Самолет, потерпевший крушение, эксплуатировался более 34 лет - с апреля 1987 года. С 2014 года он использовался для подготовки парашютистов в Мензелинском аэроклубе ДОСААФ России.

С июня 2021 года это уже третье крушение самолетов L-410 в России, повлекшее человеческие жертвы.

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