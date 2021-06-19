В Кузбассе разбился самолет с парашютистами

Близ аэродрома Танай в Кемеровской области Кузбасса жесткую посадку в субботу, 19 июня, совершил многоцелевой двухмоторный самолет L-410 с парашютистами. Точная информация о числе жертв и госпитализированных устанавливается.

О числе погибших и раненых поступают противоречивые сведения

Так, агентство ТАСС со ссылкой на руководителя регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктора Шемоханова передало, что погибли девять человек, включая семь парашютистов и двух членов экипажа. Медики оказывают помощь 15 пострадавшим.

Агентство "Интерфакс" привело слова губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, который рассказал о четырех жертвах и 15 травмированных, при этом четверо из них - в тяжелом состоянии.

РИА "Новости" сообщило о семи погибших и 13 пострадавших.

Старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Наталия Чернакова в свою очередь отметила, что на борту воздушного судна находилось 12 человек, из них - 2 члена экипажа.

У разбившегося самолета L-410 отказал один из двигателей

В Telegram-канале "Инцидент Кузбасс" сообщили, что после вылета у самолета отказал один из двигателей. По данным канала, минимум двое разбившихся в результате катастрофы были инструкторами аэродрома Танай.

После отказа командир принял решение о возврате на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю. На фотографиях, распространяемых в соцсетях, видны фрагменты фюзеляжа машины на поле. В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что речь идет о местности близ населенного пункта Журавлево.

В районе ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. По версии Виктора Шемоханова, до происшествия самолет находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день. В связи с крушением Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку.

На базе аэродрома Танай действует Кузбасский парашютный центр, где производится парашютно-десантная подготовка спортсменов и любителей.

Воздушное судно L-410 принадлежало Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).

Все полеты на аэродроме Танай после инцидента прекращены.

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