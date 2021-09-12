Пассажирский самолет совершил жесткую посадку под Иркутском

Двухмоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
ЧП произошло в 4 км от села Казачинское в Казачинско-Ленском районе. По предварительным данным, на борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа.
Не долетел нескольких километров до взлетно-посадочной полосы
Несколько человек получили травмы, ряд находившихся на борту самостоятельно выбрался из салона, передало агентство ТАСС. Собеседник агентства "Интерфакс" отметил, что из самолета "достали четверых человек". В Telegram агентство уточнило, что четыре человека выбрались сами, 11 человек были зажаты в салоне, один - в критическом состоянии. По данным "Интерфакса" на 20.30 мск, все 16 пассажиров и членов экипажа живы.
По свидетельству очевидцев, L-410 не долетел четырех километров до взлетно-посадочной полосы и находился на минимальной высоте.
Заходил на посадку со второго раза
В авиакомпании "СиЛА" уточнили, что самолет выполнял рейс из Иркутска. Он заходил на посадку со второго раза и пропал с радаров, указали там.
В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы отметили, что, "по предварительным данным, на борту произошел отказ техники". Экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем была совершена аварийная посадка в тайге.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП.
В августе в России разбилось сразу несколько военных самолетов. Так, в результате крушения в Московской области опытного образца российского военно-транспортного самолета Ил-112В погиб заслуженный летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.
Смотрите также:
-
Как будут выглядеть пассажирские самолеты
Стоячие кресла
Одна из самых обсуждаемых новинок ярмарки Aircraft Interiors Expo - стоячие кресла Skyrider от итальянской фирмы Aviointeriors. "Седла" со спинками значительно экономят место в салоне, увеличивая вместимость самолета на 20 процентов. Возможно, эту разработку будут использовать лоукостеры.
-
Как будут выглядеть пассажирские самолеты
Первоклассный полет
К открытию ярмарки Aircraft Interiors Expo авиакомпания Emirates выставила в аэропорту Гамбурга свой Boeing-777 с обновленным интерьером. Дизайн для первого класса арабская авиакомпания разрабатывала совместно с Mercedes-Benz.
-
Как будут выглядеть пассажирские самолеты
Личная каюта
Площадь личного пространства пассажира певрого класса увеличилась до четырех квадратных метров. Каждая каюта закрывается при помощи раздвижных дверей. Чтобы во время долгого перелета не было скучно, у кресла-кровати расположен монитор, на котором можно смотреть фильмы из медиатеки.
-
Как будут выглядеть пассажирские самолеты
"Умные" часы для бортпроводников
При помощи этого устройства стюардессы смогут изменять многие параметры в салоне: освещение, громкость музыки, объявлений и так далее. Кроме того, на дисплее будут отображаться заказы пассажиров и информация о том, на каком месте не убран столик, откинута спинка кресла или не пристегнут ремень.
-
Как будут выглядеть пассажирские самолеты
Робот вместо стюардессы
Японские ученые трудятся над созданием робота, который в ближайшее время сможет перенять обязанности бортпроводника: приветствовать пассажировать на борту и проводить демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Робот говорит на семи языках и пока находится на стадии разработки.
-
Как будут выглядеть пассажирские самолеты
Больше пространства для чемоданов
Для пассажиров, путешествующих эконом-классом, есть приятные новости. В обновленном салоне Airbus-320 в два раза увеличилось место для ручной клади: теперь чемоданы можно поставить на полку вертикально. Здесь, как и в первом классе, регулируется светодиодная подсветка. Авиакомпании Easyjet и Turkish Airlines уже заказали такие салоны для своих самолетов, первые полеты запланированы на 2020 год.
-
Как будут выглядеть пассажирские самолеты
Виртуальные развлечения
Гамбургская компания United Screens продемонстрировала возможности VR-очков в салоне самолета. С помощью этого устройства пассажиры смогут находиться в виртуальной реальности во время долгих перелетов - не просто сидеть и смотреть фильмы, а отвлекаться на несколько часов.
-
Как будут выглядеть пассажирские самолеты
Интернет на борту
Просьба отключить мобильные телефоны уходит в прошлое. Немецкие операторы мобильной связи предлагают несколько тарифов для полета: самый дешевый открывает доступ только к мессенджерам, например, WhatsApp. Наиболее дорогой позволяет пользоваться браузером и смотреть фильмы на стриминговых сервисах. Выбрать и оплатить услугу можно через приложение на смартфоне.
Автор: Ксения Сафронова