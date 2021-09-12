 Пассажирский самолет совершил жесткую посадку под Иркутском | Новости из Германии о России | DW | 12.09.2021

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Россия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку под Иркутском

На борту L-410, совершившего жесткую посадку близ села Казачинское, находились 14 пассажиров и два члена экипажа.

Карета скорой медицинской помощи

Карета скорой медицинской помощи (фото из архива)

Двухмоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

ЧП произошло в 4 км от села Казачинское в Казачинско-Ленском районе. По предварительным данным, на борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. 

Не долетел нескольких километров до взлетно-посадочной полосы

Несколько человек получили травмы, ряд находившихся на борту самостоятельно выбрался из салона, передало агентство ТАСС. Собеседник агентства "Интерфакс" отметил, что из самолета "достали четверых человек". В Telegram агентство уточнило, что четыре человека выбрались сами, 11 человек были зажаты в салоне, один - в критическом состоянии. По данным "Интерфакса" на 20.30 мск, все 16 пассажиров и членов экипажа живы. 

По свидетельству очевидцев, L-410 не долетел четырех километров до взлетно-посадочной полосы и находился на минимальной высоте.

Заходил на посадку со второго раза

В авиакомпании "СиЛА" уточнили, что самолет выполнял рейс из Иркутска. Он заходил на посадку со второго раза и пропал с радаров, указали там.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы отметили, что, "по предварительным данным, на борту произошел отказ техники". Экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем была совершена аварийная посадка в тайге.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП.

В августе в России разбилось сразу несколько военных самолетов. Так, в результате крушения в Московской области опытного образца российского военно-транспортного самолета Ил-112В погиб заслуженный летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. 

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    Автор: Ксения Сафронова


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