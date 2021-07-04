В Подмосковье разбился военно-транспортный самолет Ил-112В

Опытный образец российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Московской области утром во вторник, 17 августа. Об этом журналистам сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). На борту находились три члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Экипажем командовал заслуженный летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.

Самолет полностью сгорел

На видеозаписи последнего полета легкого самолета, опубликованной в соцсетях, видно, как у него загорелся правый двигатель, затем борт накренился и обрушился в лесу. В правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что "самолет разрушен и полностью сгорел", ведутся работы по полной ликвидации пожара, на земле жертв и разрушений нет.

По данным ОАК, катастрофа произошла в районе села Никольское во время перелета с аэродрома Кубинки, куда "Ил" прибыл из Воронежа 13 августа, в Жуковский, где должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Telegram-канал "База" указывает, что у разбившегося самолета уже ранее наблюдались некоторые проблемы с правым двигателем. Так, в 2019 году при испытаниях на земле произошел отказ из-за автоматики, а однажды во время тестового полета один из двигателей переключился с автоматической системы управления на гидромеханическую. Конструктор назвал этот инцидент незначительным, который, напротив, продемонстрировал готовность работы резервных систем.

Смотрите также: