Годовщина крушения самолета МАУ в Иране: как продвинулось расследование

8 января исполняется год, как в небе над Ираном был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Он выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились граждане шести стран - Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Большинство пассажиров направлялись транзитом в Торонто на обучение и работу после новогодних праздников в Иране. Среди пассажиров было 24 несовершеннолетних. Все 176 человек погибли.
Самая масштабная катастрофа украинской авиации
Самолет Boeing украинской авиакомпании разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, среди них - 11 украинцев. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей по количеству погибших за всю историю украинской гражданской авиации. На момент выполнения рейса не было никаких ограничений перелетов над Тегераном, хотя за несколько часов до этого Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.
Иранские власти сначала отрицали, что самолет могли сбить, и настаивали на технических причинах аварии. В то же время некоторые лидеры западных стран со ссылкой на данные разведки утверждали, что лайнер был сбит системами противовоздушной обороны (ПВО). Через три дня после катастрофы Иран все же признал, что самолет был непреднамеренно сбит военными в результате "человеческой ошибки " в обстановке повышенной боевой готовности, связанной с напряженной ситуацией в отношениях с США.
Иранская сторона пообещала провести расследование, наказать виновных и выплатить компенсации. Однако процедура расследования, как и вопрос выплат, затягивались в течение года. Более шести месяцев иранская сторона пыталась самостоятельно расшифровать бортовые самописцы и только в июле передала их в Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации во Франции. Расшифровки информации с черных ящиков подтвердили ракетную атаку.
Обломки украинского пассажирского самолета на месте крушения
Самолет сбит случайно или намеренно?
Основной вопрос расследования, на который в течение года так и не был найден ответ - сбили ли самолет действительно случайно? В Иране настаивают на "человеческом факторе", и дело открыто по статьям о непреднамеренном убийстве или убийстве по неосторожности. Максимальное наказание в этом случае предусматривает до трех лет лишения свободы и выплату денежной компенсации, сообщили в Офисе генпрокурора Украины. В то же время украинская сторона сомневается, что самолет сбили по ошибке. В украинской Генпрокуратуре также обеспокоены тем, что иранские власти умалчивают имена и полномочия виновников трагедии. Хотя еще в январе 2020-го Иран сообщал о том, что человек, который сбил самолет, и другие причастные к событию якобы были арестованы. Тогда речь шла в целом о шести подозреваемых.
"Украинская сторона в рамках переговоров требует от Ирана в полной мере взять на себя ответственность за сбитие самолета и предоставить Украине и гражданам всех пострадавших государств полное возмещение за причиненный вред", - заявили в украинском министерстве иностранных дел, отвечая на запрос DW. В МИДе также настаивают на справедливом наказании виновных и выплате адекватных компенсаций семьям погибших. Проект технического отчета обстоятельств катастрофы самолета МАУ Украина получила из Ирана лишь в конце декабря и сейчас его изучает.
Расследование продолжается, компенсации не выплачены
Пока выяснение всех деталей авиакатастрофы продолжается, семьи погибших получают первые компенсации, связанные со страховками пассажиров. "Одна их часть уже выплачена, вторая - там более сложная процедура определения ущерба семье, тоже в процессе выплаты", - сообщил президент МАУ Евгений Дыхне украинским журналистам накануне годовщины трагедии. В то же время по данным иранского государственного информагентства IRNA, Тегеран собирается выплатить по 150 тысяч долларов каждой из 176 семей жертв. Эта информация не является официальной, настаивают в украинском МИДе. Прежде чем окончательно определяться с суммами компенсаций, должно быть проведено полное расследование, заметил в беседе с DW украинский эксперт по авиационному праву, адвокат Андрей Гук.
Памятник жертвам авиакатастрофы под Тегераном в киевском аэропорту Борисполь
"Иран настаивает на человеческой ошибке и при этом не раскрывает деталей и причин отсутствия должной координации между военными и управлением гражданских полетов. Почему давали разрешение на вылет в таких условиях? Есть и многие другие вопросы, которые указывают именно на ответственность государства, а не на отдельные ошибки неизвестных лиц", - отмечает специалист. Он критикует сумму в 150 тысяч долларов, о которой написали СМИ, и называет ее неадекватной, учитывая обстоятельства катастрофы.
"По сути это компенсация первых потребностей, которую получают родственники погибших пассажиров в соответствии с Монреальской конвенцией, а семьи членов экипажа не получают и этого. Исторически суммы компенсаций от государств являются очень разными и могут колебаться от нескольких десятков тысяч до 10 миллионов долларов (выплаты Ливии в связи с терактом над Локерби в Шотландии в 1988 году. - Ред.)", - указывает собеседник. По мнению Гука, окончательные суммы в значительной степени будут зависеть от международного давления на Иран.
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Автор: Михаил Бушуев