 Основными версиями авиакатастрофы под Иркутском стали ошибка пилотов и отказ техники | Новости из Германии о России | DW | 13.09.2021

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Россия

Основными версиями авиакатастрофы под Иркутском стали ошибка пилотов и отказ техники

На месте крушения самолета L-410 найдены бортовые самописцы, продолжаются следственные действия. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию.

На месте крушения самолета в Иркутской области

На месте крушения самолета в Иркутской области

Основными версиями крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области следствие считает ошибку пилотов при маневрировании на посадке и отказ техники, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. Отвечая на вопросы журналистов в понедельник, 13 сентября, она также сообщила об обнаружении бортового самописца.

В ближайшее время начнется анализ записей "черного ящика", указала она. Кроме того, по словам Петренко, в аэропорту Иркутска изъята полетная документация, образцы топлива и технических жидкостей, назначены химическая и медицинские судебные экспертизы, продолжаются допросы ответственных лиц. Между тем в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили об обнаружении двух бортовых самописцев на месте крушения самолета.

В свою очередь Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проинформировал о создании комиссии по расследованию авиакатастрофы в Иркутской области. "Комиссия приступила к работе", - указывается в заявлении.

Погибли четыре человека

Накануне под Иркутском совершил жесткую посадку двухмоторный самолет L-410, на борту которого находились два члена экипажа и 14 пассажиров. В результате погибли четыре человека, остальные доставлены в больницу. Двое пассажиров от госпитализации отказались, трое находятся в тяжелом состоянии. ЧП произошло в 4 км от села Казачинское в Казачинско-Ленском районе. По свидетельству очевидцев, L-410 не долетел четырех километров до взлетно-посадочной полосы и находился на минимальной высоте.

В авиакомпании "СиЛА" уточнили, что самолет выполнял рейс из Иркутска. Он заходил на посадку со второго раза и пропал с радаров. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы отметили, что, "по предварительным данным, на борту произошел отказ техники". Экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем была совершена аварийная посадка в тайге. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП.

В августе в России разбилось сразу несколько военных самолетов. Так, в результате крушения в Московской области опытного образца российского военно-транспортного самолета Ил-112В погиб заслуженный летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.

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    Автор: Ксения Сафронова


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