Основными версиями авиакатастрофы под Иркутском стали ошибка пилотов и отказ техники

Основными версиями крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области следствие считает ошибку пилотов при маневрировании на посадке и отказ техники, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. Отвечая на вопросы журналистов в понедельник, 13 сентября, она также сообщила об обнаружении бортового самописца.
В ближайшее время начнется анализ записей "черного ящика", указала она. Кроме того, по словам Петренко, в аэропорту Иркутска изъята полетная документация, образцы топлива и технических жидкостей, назначены химическая и медицинские судебные экспертизы, продолжаются допросы ответственных лиц. Между тем в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили об обнаружении двух бортовых самописцев на месте крушения самолета.
В свою очередь Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проинформировал о создании комиссии по расследованию авиакатастрофы в Иркутской области. "Комиссия приступила к работе", - указывается в заявлении.
Погибли четыре человека
Накануне под Иркутском совершил жесткую посадку двухмоторный самолет L-410, на борту которого находились два члена экипажа и 14 пассажиров. В результате погибли четыре человека, остальные доставлены в больницу. Двое пассажиров от госпитализации отказались, трое находятся в тяжелом состоянии. ЧП произошло в 4 км от села Казачинское в Казачинско-Ленском районе. По свидетельству очевидцев, L-410 не долетел четырех километров до взлетно-посадочной полосы и находился на минимальной высоте.
В авиакомпании "СиЛА" уточнили, что самолет выполнял рейс из Иркутска. Он заходил на посадку со второго раза и пропал с радаров. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы отметили, что, "по предварительным данным, на борту произошел отказ техники". Экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем была совершена аварийная посадка в тайге. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП.
В августе в России разбилось сразу несколько военных самолетов. Так, в результате крушения в Московской области опытного образца российского военно-транспортного самолета Ил-112В погиб заслуженный летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.
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Автор: Ксения Сафронова