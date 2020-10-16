 В связи с убийством учителя во Франции задержаны девять человека | Новости из Германии о Европе | DW | 16.10.2020

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Европа

В связи с убийством учителя во Франции задержаны девять человека

Часть задержанных приходятся родственниками 18-летнему чеченцу, убившему учителя истории в пригороде Парижа.

Французская полиция на месте преступления 16 октября 2020 года

После предполагаемого теракта, жертвой которого сталучитель истории, во Франции были задержаны уже девять человека, сообщило в субботу, 17 октября, агентство AFP. Часть задержанных - родственники нападавшего, в том числе - один несовершеннолетний. Задержаны также родители учеников школы, где работал убитый педагог, и ряд лиц, не связанных с семьей предполагаемого террориста.

Учитель истории был обезглавлен в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Ранее он показывал ученикам на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Свидетели утверждают, что нападавший, вооруженный кухонным ножом, во время атаки выкрикивал "Аллах акбар!" СМИ сообщают, что он является 18-летним уроженцем Москвы, посольство РФ во Франции проверяет эту информацию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя исламистским терактом. В МВД Франции создан кризисный штаб.

Исламистские теракты во Франции

В последние годы Франция не раз становилась объектом исламистского терроризма. При этом погибло более 250 человек.

25 сентября нынешнего года выходец из Пакистана напал с кухонным топориком на двух журналистов-документалистов. Они получили тяжелые ранения, однако выжили. Атака произошла у здания, в котором раньше располагалась редакция журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Пятью годами ранее радикальные исламисты напали на эту редакцию, в результате чего погибли 12 человек.

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    Автор: Михаил Бушуев


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