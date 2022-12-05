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Фото: DW
ПолитикаШвеция

В Швеции убит чеченский блогер Тумсо Абдурахманов

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Тумсо Абдурахманов был известен критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. По сообщению чеченского оппозиционного Telegram-канала 1ADAT, блогер был расстрелян ночью группой лиц.

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В Швеции убит известный критик властей Чечни, блогер Тумсо Абдурахманов, сообщил в понедельник, 5 декабря, чеченский оппозиционный Telegram-канал 1ADAT со ссылкой на "информаторов из Европы и Чечни". "Тумсо был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства", - говорится в сообщении. Какие-либо подробности не приводятся, при этом отмечается, что спецслужбы спрятали брата Тумсо Абдурахманова.

"Радио Свобода", ссылаясь на соратников Абдурахманова, сообщает, что тот был убит в ночь на 2 декабря. Какие-либо подробности случившегося также не приводятся. Власти Швеции пока не комментировали эту информацию. Тумсо Абдурахманов перестал выходить на связь в первых числах декабря. Правозащитники заявили, что он пропал. Уже тогда появились сообщения, что блогера могли убить, но на тот момент это не подтвердилось.

Тумсо Абдурахманов известен своей критикой властей Чечни. В 2015 году он уехал из России после того, как у него произошел конфликт с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова. Он получил политическое убежище в Швеции. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с джихадистами из "Исламского государства". В 2020 и 2021 годах на жизнь Абдурахманова и его брата Мухаммада уже покушались. В декабре 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похитили девять его родственников.

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