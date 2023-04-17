На представителя ЕС в Судане напали в его резиденции

В Судане представитель Евросоюза в этой африканской стране, ирландский дипломат Айдан О'Хара, подвергся нападению в собственной резиденции в Хартуме. Об этом сообщил в понедельник, 17 апреля, в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борреля, случившееся представляет собой грубое нарушение Венской конвенции. "Безопасность дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву", - подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Жозеп Боррель не сообщил дальнейших подробностей, касающихся нападения на резиденцию представителя ЕС в Судане. Как пишет агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах, О'Хара не пострадал и в данный момент хорошо себя чувствует.

Ранее в тот же день, 17 апреля, Боррель заявил, что на фоне продолжающихся боестолкновений в Судане ЕС пытается убедить обе стороны конфликта в необходимости гуманитарной паузы и начала диалога. "Мирным жителям в Судане срочно нужно прекращение огня, чтобы оказаться в безопасности и иметь пространство для посредничества", - указал он.

Столкновения между армией и СБР в Судане

Кровопролитные столкновения между суданской армией под руководством ее командующего и главы Переходного суверенного совета генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Сил быстрого реагирования (СБР), возглавляемых замруководителя совета Мохамедом Хамданом Дагало (Хамидти), начались 15 апреля. Обе стороны обвиняют друг друга в провоцировании конфликта.

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на данные спецпредставителя генсека ООН по Судану Фолькера Пертеса (Volker Perthes), за последние три дня в результате боестолкновений между армией Судана и СБР в стране погибли более 180 человек. Еще свыше 1800 получили ранения.

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