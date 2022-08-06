 В США сторонника теорий заговора оштрафовали на 50 млн долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2022

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Мир

В США сторонника теорий заговора оштрафовали на 50 млн долларов

Ложь, распространенная в связи с массовым убийством в школе, дорого обошлась Алексу Джонсу. Американского журналиста правого толка и сторонника Трампа обязали возместить ущерб на общую сумму почти 50 млн долларов.

Американский журналист Алекс Джонс

Американский журналист Алекс Джонс

Праворадикальный американский журналист, владелец медиакомпании Infowars и сторонник разнообразных  теорий заговора Алекс Джонс приговорен к выплате еще 45,2 млн долларов в качестве компенсации за распространение ложной информации о перестрелке в школе Сэнди-Хук в городе Ньютаун, штат Коннектикут, 14 декабря 2012 года. Приговор вынесен судом присяжных в пятницу, 5 августа, в техасском городе Остин. Накануне Джонса уже приговорили к возмещению ущерба в размере свыше 4 млн долларов США. В результате сумма штрафа составила без малого 50 млн долларов.

Влиятельный журналист и сторонник Трампа

Во время массового убийства в школе Сэнди-Хук в Ньютауне преступник застрелил 20 детей и шестерых взрослых, после чего покончил с собой. Между тем Джонс впоследствии неоднократно утверждал, что нападения вообще не было. Согласно его утверждениям, инцидент был инсценирован нанятыми актерами для того, чтобы добиться ужесточения американских законов о ношении оружия. В результате несколько родителей подали на Джонса в суд.

Алекс Джонс, пользующийся большим влиянием в  праворадикальных кругах  и являющийся сторонником бывшего президента США Дональда Трампа, заработал немало денег, распространяя теории заговора. В частности, он утверждал, что к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке причастно правительство США.

Также Джонс поддержал ложное заявление Трампа о том, что его поражение на президентских выборах стало результатом массовых фальсификаций. Журналист также находился в Вашингтоне, когда радикальные сторонники Трампа штурмовали Капитолий 6 января 2021 года. В рамках этого дела он был допрошен за закрытыми дверями парламентской следственной комиссией по  расследованию штурма Капитолия.

В апреле Джонс подал заявление о банкротстве своей медиакомпании Infowars. А на прошлой неделе он также объявил о разорении еще одной принадлежащей ему фирмы - Free Speech Systems.

Смотрите также:

  • Кадр из фильма Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе (1991)

    Паранойя на киноэкране

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    Режиссер Оливер Стоун часто обращался к теме заговоров. В фильме "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе" (1991) прокурор Джим Гаррисон (Кевин Костнер) отвергает официальную версию об убийце-одиночке и пытается доказать свой тезис о крупнейшем заговоре с целью убийства президента при поддержке правительства США и оружейного лобби. Теория реального Гаррисона остается предметом споров.

  • Триллер Заговор Параллакс (1974) с Уорреном Битти (справа)

    Паранойя на киноэкране

    Массовая паранойя

    Травма войны во Вьетнаме, убийства политических деятелей, уотергейтские разоблачения власть и рецессия в экономике - на этом фоне в первой половине 1970-х годов по американским киноэкранам прокатилась волна неизбывно пессимистичных фильмов. Алан Пакула снял неонуаровую " трилогию паранойи ", частью которой стал триллер "Заговор " Параллакс" (1974) с Уорреном Битти (справа).

  • Фильм Алана Пакулы Вся президентская рать

    Паранойя на киноэкране

    Тайное прослушивание

    Классикой жанра стал фильм Алана Пакулы "Вся президентская рать" (1976) с Дастином Хоффманом и Робертом Редфордом в роли журналистов Карла Бернстина и Боба Вудворда, раскрывших политический заговор, который позже вошел в историю как "Уотергейтский скандал".

  • Маньчжурский кандидат

    Паранойя на киноэкране

    Управляемые убийства

    Роман Ричарда Кондона "Маньчжурский кандидат" экранизировался дважды. В фильме 1962 года с Фрэнком Синатрой фоном служила холодная война. В ремейке 2004 года с Мерил Стрип и Дензелом Вашингтоном (фото) действие происходит во время операции "Буря в пустыне" в Кувейте, а сюжет построен на интриге о дистанционно управляемых убийствах под гипнозом и всевозможных мифах о заговорах.

  • Ванильное небо с Томом Крузом и Пенелопой Крус

    Паранойя на киноэкране

    Во власти корпораций

    Этот фильм также существует в двух вариантах: в 1997 году вышел "Открой глаза" Алехандро Аменабара, затем в 2001 году в Голливуде Кэмерон Кроу снял "Ванильное небо" с Томом Крузом и Пенелопой Крус. Здесь речь идет не о политическом заговоре, а о махинациях некой корпорации, которая якобы программирует и контролирует людей.

  • В мистическом триллере Код да Винчи (2006)

    Паранойя на киноэкране

    Заговорщики в рясах

    В мистическом триллере "Код да Винчи" (2006) с Томом Хэнксом по бестселлеру Дэна Брауна теорий заговоров больше, чем достаточно. Речь идет о религии и многом другом. Фильм бил кассовые рекорды и вызывал крайнее недовольство у церкви. На волне успеха вышел сиквел "Ангелы и демоны" (2009).

  • Film-Still Der Ghostwriter - Mann mit Sicherheitsbeamten vor einer Demonstration (Kinowelt)

    Паранойя на киноэкране

    Тайны внешней политики

    Большинство фильмов с интригой, замешанной на теориях заговоров, были сняты в США. Но и европейский кинематограф тоже не бездействует. Роман Полански снял "Призрак" (2009) с Пирсом Броснаном. Действие его тоже происходит преимущественно в Америке, но снимался этот политический триллер о внешней и экономической политике, главным образом, в Германии.

  • Политический детектив Дзета

    Паранойя на киноэкране

    Устранение оппонентов

    Французский режиссер греческого происхождения Константин Коста-Гаврас считается мастером триллера и часто использовал в своих фильмах самые различные теории заговоров как мотив для сюжета. Лучшим считается его политический детектив "Дзета" (1968), за которым последовали другие фильмы о предполагаемых и реальных заговорах.

  • Кадр из фильма 23

    Паранойя на киноэкране

    На поводке у спецслужб

    Немецкое кино также не обошло стороной теории заговоров. Режиссер Ханс-Кристиан Шмид особенно преуспел в 1998 году с фильмом "23". Сюжет основан на реальных событиях о молодом немецком хакере, сотрудничавшим с КГБ.

  • Кадр из фильма Еврей Зюсс

    Паранойя на киноэкране

    Теории заговоров на службе пропаганды

    Национал-социалисты в "третьем рейхе" снимали антисемитские фильмы о сионистских заговорах не для развлечения публики. Это была зловещая и смертоносная пропаганда. Самый известный из этой обоймы фильм "Еврей Зюсс" (1940).

    Автор: Элла Володина, Йохен Кюртен


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