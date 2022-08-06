В США сторонника теорий заговора оштрафовали на 50 млн долларов

Праворадикальный американский журналист, владелец медиакомпании Infowars и сторонник разнообразных теорий заговора Алекс Джонс приговорен к выплате еще 45,2 млн долларов в качестве компенсации за распространение ложной информации о перестрелке в школе Сэнди-Хук в городе Ньютаун, штат Коннектикут, 14 декабря 2012 года. Приговор вынесен судом присяжных в пятницу, 5 августа, в техасском городе Остин. Накануне Джонса уже приговорили к возмещению ущерба в размере свыше 4 млн долларов США. В результате сумма штрафа составила без малого 50 млн долларов.

Влиятельный журналист и сторонник Трампа

Во время массового убийства в школе Сэнди-Хук в Ньютауне преступник застрелил 20 детей и шестерых взрослых, после чего покончил с собой. Между тем Джонс впоследствии неоднократно утверждал, что нападения вообще не было. Согласно его утверждениям, инцидент был инсценирован нанятыми актерами для того, чтобы добиться ужесточения американских законов о ношении оружия. В результате несколько родителей подали на Джонса в суд.

Алекс Джонс, пользующийся большим влиянием в праворадикальных кругах и являющийся сторонником бывшего президента США Дональда Трампа, заработал немало денег, распространяя теории заговора. В частности, он утверждал, что к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке причастно правительство США.

Также Джонс поддержал ложное заявление Трампа о том, что его поражение на президентских выборах стало результатом массовых фальсификаций. Журналист также находился в Вашингтоне, когда радикальные сторонники Трампа штурмовали Капитолий 6 января 2021 года. В рамках этого дела он был допрошен за закрытыми дверями парламентской следственной комиссией по расследованию штурма Капитолия.

В апреле Джонс подал заявление о банкротстве своей медиакомпании Infowars. А на прошлой неделе он также объявил о разорении еще одной принадлежащей ему фирмы - Free Speech Systems.

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