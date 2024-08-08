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Сына Байдена обвинили в получении взятки от олигарха

Сергей Ромашенко
8 августа 2024 г.

Спецпрокурор Вэнс обвинил Хантера Байдена в получении 3 млн долларов от румынского олигарха. Сын президента США пообещал за эти деньги оказать влияние на американские ведомства, заявили в офисе спецпрокурора.

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Сын президента США Хантер Байден
Сын президента США Хантер БайденФото: SAUL LOEB/AFP

В США офис спецпрокурора Дэвида Вайса обвинил сына президента Джо Байдена -  Хантера и его бизнес-партнеров в получении 3 млн долларов от румынского олигарха за обещание оказать влияние на американские государственные ведомства, сообщила американская медиакомпания ABC News вечером в среду, 7 августа.

Согласно переданным в суд материалам спецпрокуратуры, румынский бизнесмен Габриэль Поповичиу нанял Хантера Байдена в 2015 году для выполнения юридических поручений. После этого олигарху предъявили на родине обвинение в коррупции.

Плата за лоббистские услуги

В материалах говорится, что на судебных слушаниях будут представлены доказательства, подтверждающие, что сын президента США Байдена получил деньги от Поповичиу за обещание повлиять на американские власти с тем, чтобы те, в свою очередь, расследовали предъявленное Поповичиу обвинение в Румынии.

Как отмечается в материалах спецпрокуратуры, стороны прекрасно понимали, что такая лоббистская деятельность может негативно повлиять на политическую карьеру отца Хантера, поэтому сделка была составлена так, чтобы "скрыть ее реальную суть".

Ранее Хантера Байдена обвиняли в трех случаях неуплаты налогов на общую сумму 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2020 годы. Эту сумму сын президента впоследствии выплатил задним чистом вместе с пенями.

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