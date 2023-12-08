Сына Джо Байдена обвинили в налоговом мошенничестве

Сыну президента США Джо Байдена Хантеру Байдену предъявлены обвинения по девяти пунктам, включая уклонение от уплаты федеральных налогов в течение нескольких лет. В обвинительном заключении, поданном спецпрокурором Дэвидом Вайсом в Лос-Анджелесе в четверг, 7 декабря, утверждается, что 53-летний Байден-младший с 2016 по 2019 годы не заплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов. "Вместо того чтобы платить налоги, обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни", - говорится в 56-страничном документе. В сентябре бывшему адвокату, лоббисту и бизнесмену Хантеру Байдену уже предъявили обвинение в незаконном владении оружием.

Сделка о признании Хантером Байденом вины сорвалась

Расследование в отношении Хантера Байдена длится с 2018 года, когда стало известно, что он, заполняя бланки при покупке револьвера Colt Cobra 38, солгал, будто не употребляет наркотики. Кроме того, сына действующего президента США подозревали в неуплате налогов более чем на 100 тысяч долларов.

Байден-младший в 2023 году согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Досудебное соглашение должно было помочь ему избежать реального срока. Однако в июле стало известно, что сделка со следствием фактически развалилась, поскольку судья окружного суда Мэриэллен Норейка отказалась подписывать соответствующий документ. В суде сочли, что сделка содержит "нестандартные условия" и может дать Байдену иммунитет в эпизодах, по которым продолжается следствие. После развала сделки Хантер Байден отказался от признания вины.

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