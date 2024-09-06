  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

В США шестерых россиян обвинили в атаках на госсайты Украины

Александра Иванова
6 сентября 2024 г.

В преддверии войны пять сотрудников ГРУ и один гражданский россиянин взламывали правительственные сайты Украины, чтобы вызвать у украинцев беспокойство за их данные, утверждает Минюст США.

https://p.dw.com/p/4kLRn
Фото, призванное в символической форме показать хакера, связанного с Россией
Фото: Klaus Ohlenschläger/picture alliance

Шестерым россиянам в четверг, 5 сентября, были предъявлены в США обвинения в сговоре с целью компьютерного взлома и мошенничества. Как сообщает на своем сайте Минюст США, пятеро обвиняемых, по данным американских властей, являются  служащими воинской части ГРУ 29155 (Главное управление Генерального штаба ВС РФ, российская военная разведка. - Ред.).

Это Юрий Денисов - полковник российских вооруженных сил и командир отделения киберопераций части 29155,а также четыре лейтенанта ВС РФ, которые занимались кибероперациями и были прикомандированы к части 29155: Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин, указано в пресс-релизе.

Шестой мужчина - гражданское лицо Амин Стигал, в отношении которого ранее уже были выдвинуты обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Сейчас к ним добавились обвинения в мошенничестве, уточняет Минюст США.

В обвинительном заключении большого жюри штата Мэриленд говорится, что в преддверии российского вторжения в Украину эти россияне намеревались взломать сайты, связанные с правительством в Киеве, с целью "посеять среди украинских граждан беспокойство по поводу безопасности их правительственных систем и личных данных".

Кампания WhisperGate

Объектами взлома были системы и данные украинского правительства, не имеющие военного или оборонного значения. Позднее целями стали компьютерные системы стран, оказывающих поддержку Украине, в том числе США и 25 других государств НАТО, следует из сообщения Минюста. Кампания имела название WhisperGate - по названию вредоносного ПО, которое хакеры распространили, пользуясь услугами некоей американской компании.

Как утверждается в обвинительном заключении, программа WhisperGate была "кибероружием, предназначенным для полного уничтожения целевого компьютера и связанных с ним данных" в преддверии российского вторжения в Украину. С помощью этого ПО в январе 2022 года были атакованы сайты правительства Украины, МИД, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, министерства по делам ветеранов, а также сайты госказначейства и госуслуг.

При этом злоумышленники похитили конфиденциальные данные, в том числе медицинские карты пациентов. На компьютерных экранах жертв атаки появлялось сообщение: "Украинцы! Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ожидайте худшего. Это касается вашего прошлого, настоящего и будущего". Тогда же украденные данные были выставлены на продажу в интернете, сообщает Минюст США.

За информацию о злоумышленниках  американские власти назначили вознаграждение в размере 10 млн долларов.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

ноутбук в бундестаге

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Сообщения о взломах, утечках личных данных и хакерских атаках появляются регулярно. Многих хакеров подозревают в связях со спецслужбами РФ. Но не только. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях.
Политика24 марта 2017 г.14 фото
external

Взлом правительственных сетей Германии: почему под подозрение попали российские хакеры? (01.03.2018)

Взлом правительственных сетей Германии: почему под подозрение попали российские хакеры? (01.03.2018)

Хакеры взломали не только Минобороны и МИД ФРГ, но и ведомство федерального канцлера, считают эксперты. Нападавшие связаны с российским правительством, заявил источник в спецслужбах.
Политика1 марта 2018 г.02:24 мин.
Башня DFS и взлетающий самолет в аэропорту Берлина

Хакеры взломали системы Немецкого агентства безопасности полетов

Хакеры взломали системы Немецкого агентства безопасности полетов

Системы связи Немецкого агентства безопасности полетов взломаны. Воздушное сообщение в Германии не затронуто, сообщило dpa.
Цифровые технологии1 сентября 2024 г.
Показать еще