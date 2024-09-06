В США шестерых россиян обвинили в атаках на госсайты Украины

В преддверии войны пять сотрудников ГРУ и один гражданский россиянин взламывали правительственные сайты Украины, чтобы вызвать у украинцев беспокойство за их данные, утверждает Минюст США.

Шестерым россиянам в четверг, 5 сентября, были предъявлены в США обвинения в сговоре с целью компьютерного взлома и мошенничества. Как сообщает на своем сайте Минюст США, пятеро обвиняемых, по данным американских властей, являются служащими воинской части ГРУ 29155 (Главное управление Генерального штаба ВС РФ, российская военная разведка. - Ред.).

Это Юрий Денисов - полковник российских вооруженных сил и командир отделения киберопераций части 29155,а также четыре лейтенанта ВС РФ, которые занимались кибероперациями и были прикомандированы к части 29155: Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин, указано в пресс-релизе .

Шестой мужчина - гражданское лицо Амин Стигал , в отношении которого ранее уже были выдвинуты обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Сейчас к ним добавились обвинения в мошенничестве, уточняет Минюст США.

В обвинительном заключении большого жюри штата Мэриленд говорится, что в преддверии российского вторжения в Украину эти россияне намеревались взломать сайты, связанные с правительством в Киеве, с целью "посеять среди украинских граждан беспокойство по поводу безопасности их правительственных систем и личных данных".

Кампания WhisperGate

Объектами взлома были системы и данные украинского правительства, не имеющие военного или оборонного значения. Позднее целями стали компьютерные системы стран, оказывающих поддержку Украине, в том числе США и 25 других государств НАТО, следует из сообщения Минюста. Кампания имела название WhisperGate - по названию вредоносного ПО, которое хакеры распространили, пользуясь услугами некоей американской компании.

Как утверждается в обвинительном заключении, программа WhisperGate была "кибероружием, предназначенным для полного уничтожения целевого компьютера и связанных с ним данных" в преддверии российского вторжения в Украину. С помощью этого ПО в январе 2022 года были атакованы сайты правительства Украины, МИД, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, министерства по делам ветеранов, а также сайты госказначейства и госуслуг.

При этом злоумышленники похитили конфиденциальные данные, в том числе медицинские карты пациентов. На компьютерных экранах жертв атаки появлялось сообщение: "Украинцы! Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ожидайте худшего. Это касается вашего прошлого, настоящего и будущего". Тогда же украденные данные были выставлены на продажу в интернете, сообщает Минюст США.

За информацию о злоумышленниках американские власти назначили вознаграждение в размере 10 млн долларов.