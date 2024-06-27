США заочно обвинили хакера из РФ в атаке на госсайты Украины

22-летнему россиянину чеченского происхождения выдвинуто обвинение в кибератаках, состоявшихся за месяц до российского вторжения в Украину. За информацию о нем Минюст США назначил награду в 10 миллионов долларов.

Большое жюри присяжных в американском штате Мэриленд заочно предъявило обвинения 22-летнему гражданину России Амину Стигалю в попытке взлома компьютерных систем ряда правительственных учреждений Украины и ее стран-союзников, в том числе Соединенных Штатов. Об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции США , опубликованном в среду, 26 июня, по местному времени.

Как следует из текста Минюста, Стигаль вступил в сговор с российской военной разведкой (ГРУ) чуть более чем за месяц до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Атака на украинские IT-системы, в которой обвиняют Стигаля, произошла в ночь на 14 января 2022 года. С помощью вредоносного ПО WhisperGate были атакованы сайты правительства Украины, МИД, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, министерства по делам ветеранов, а также сайты госказначейства и госуслуг. Позже, как полагает обвинение, Стигаль атаковал системы украинских союзников.

Что явилось истинной целью кибератаки

Вирус, утверждают в американском министерстве юстиции, выдавал себя за программу-вымогатель, но на самом деле был создан специально для уничтожения информации. На части взломанных сайтов появилось объявление на русском, украинском и польском языках, где утверждалось, что личные данные украинских граждан якобы похищены и выложены в сеть. "Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее", - говорилось в тексте.

Служба безопасности Украины (СБУ) тогда заявила, что личные данные пользователей украдены не были, уточняет "Радио Свобода". Из обвинения Стигалю также следует, что атаковавшая инфраструктуру программа не похищала информацию. Как утверждают в обвинительном заключении, WhisperGate на самом деле представлял собой кибероружие, предназначенное для полного уничтожения целевого компьютера и связанных с ним данных.

США готовы выплатить 10 млн долларов за информацию о хакере

Максимальное наказание, которое грозит Стигалю в случае поимки и суда, составляет пять лет лишения свободы, уточняет Минюст США. За информацию о его местонахождении объявлена награда в размере 10 миллионов долларов. "Одновременно с возвращением обвинительного заключения программа Государственного департамента США "Вознаграждения за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении Стигаля или его злонамеренной киберактивности", - говорится в документе и приводится контакт для срочной связи с ведомством.

В досье Федерального бюро расследований (ФБР) указано, что хакер владеет русским, английским и арабским языками, и у него "есть связи в республике Дагестан".

В США объявление вознаграждений за поимку хакеров из РФ становится системным

Минюст США периодически выдвигает заочные обвинения против граждан РФ за предполагаемые атаки на правительственные системы. Предыдущий похожий случай произошел в середине января, когда связанная с Россией хакерская группировка Midnight Blizzard, также известная под названием Nobelium, атаковала корпоративные системы Microsoft, в том числе ящики электронной почты руководства компании.

Группировку Midnight Blizzard на Западе связывают со Службой внешней разведки России (СВР), отмечали в Microsoft. По ее сведениям, хакеры занимаются шпионажем и поиском разведданных как минимум с 2018 года. Целями Midnight Blizzard компания называла "правительства, дипломатические учреждения, неправительственные организации и поставщиков IТ-услуг" в США и Европе.

На Западе неоднократно сообщали об атаках, совершенных российскими хакерами, а также мерах по противодействию им. В начале декабря 2023 года США и Великобритания ввели санкции против "офицера ФСБ" Руслана Перепятько и "IT-работника из Сыктывкара" Андрея Коринца. Вашингтон обвинил их в участии в работе "Центра 18", занимавшегося "вредоносной киберактивностью", целью которой были "правительственные учреждения США". За информацию о них также была назначена награда в 10 миллионов долларов.