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Хакеры взломали Немецкое агентство безопасности полетов

Екатерина Венкина
1 сентября 2024 г.

Системы связи Немецкого агентства безопасности полетов взломаны. Воздушное сообщение в Германии не затронуто, сообщило dpa.

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Башня DFS и взлетающий самолет в аэропорту Берлина
Башня DFS в аэропорту Берлина (фото из архива)Фото: Patrick Pleul/dpa/picture-alliance

Немецкое агентство безопасности полетов (Deutsche Flugsicherung, DFS) в Лангене (земля Гессен) близ аэропорта Франкфурта-на-Майне подверглось хакерской атаке. Это в воскресенье, 1 сентября, подтвердил представитель DFS агентству dpa.

"Наши (системы. - Ред.) связи в офисе были взломаны, и в настоящее время мы принимаем меры для защиты", - отметили в DFS. По его данным, специалисты пытаются минимизировать последствия.

Воздушное сообщение не затронуто

По данным dpa, воздушное сообщение не затронуто, рейсы продолжают выполняться в нормальном режиме.

Кибератака произошла на минувшей неделе, уточнили в DFS. Получили ли киберпреступники доступ к данным, не уточняется.

Представители органов безопасности Германии проинформированы о произошедшем, добавили в агентстве.

Член бундестага: Опасность диверсий в Германии высока

Ранее член комитета бундестага по контролю за спецслужбами Александер Мюллер (Alexander Müller) в беседе с DW подтвердил, что опасность диверсий в Германии высока.

Так, в январе 2023 года почтовый сервер правящей в Германии Социал-демократической партии был взломан хакерами из APT28, российской группировки, которая работает под прикрытием Главного управления Генштаба ВС РФ.

В конце августа немецкие органы безопасности предупредили о зажигательных устройствах в посылках, которые незаконно попали в сеть курьерских служб.

Уведомление было выпущено после инцидента в логистическом центре DHL в Лейпциге (земля Саксония), где располагается глобальный центр авиаперевозок компании. Посылка, отправленная из одной из стран Балтии, загорелась в июле. По предварительной информации, огонь охватил целый грузовой контейнер с другими отправлениями, но был быстро потушен. Расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии.

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