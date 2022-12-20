В США осудили полицейского, убившего чернокожую женщину

В 2019 году полицейский убил чернокожую девушку в ее собственном доме, приняв ее за грабителя. Его признали виновным в непредумышленном убийстве.

Бывший офицер полиции Техаса Аарон Дин, который в октябре 2019 года застрелил темнокожую женщину через окно ее собственного дома, приговорен к 11 годам и 10 месяцам тюремного заключения, сообщает NBC во вторник, 20 декабря.

Экс-полицейский был признан судом присяжных виновным в непредумышленном убийстве. При этом присяжные после 13 часов обсуждения не посчитали его виновным в преднамеренном убийстве. По этому обвинению Дину грозило вплоть до пожизненного заключения, отмечает NBC.

Полицейский застрелил девушку, приняв ее за грабителя

Инцидент случился в 2019 году. Полицию к дому 28-летней чернокожей девушки Ататьяны Джефферсон вызвали соседи, заметившие открытую дверь. Как видно на обнародованном видео с нагрудной камеры Дина, он осматривал территорию вокруг дома с фонариком, когда заметил в окне дома силуэт женщины. Полицейский крикнул "покажи руки", после чего произвел один выстрел в человека за окном.

Джефферсон в момент вызова полиции играла в видеоигру со своим племянником, дверь она открыла, чтобы проветрить дом. Услышав шум на улице и не зная, что это полиция, она взяла пистолет и подошла к окну, где и была убита.

Во время судебного разбирательства возник спор, видел ли Дин пистолет в руке Джефферсон перед тем, как выстрелить. Прокуратура утверждала, что доказательств этому нет, но адвокаты Дина заявили, что он стрелял в порядке самообороны. Сам Дин на суде заявил, что принял происходившее в доме за кражу со взломом.

"Я просто смотрел прямо на ствол пистолета, и когда я увидел, что ствол этого пистолета направлен на меня, я произвел единственный выстрел из своего служебного оружия", - заявил он. Дин уволился из полиции вскоре после инцидента - еще до своего ареста.

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