В США началось разбирательство по иску властей к Google

В США во вторник, 12 сентября, началось судебное разбирательство по иску правительства страны к компании Google, которую обвиняют в монополизации рынка интернет-поисковиков и нарушении правил честной конкуренции, сообщает агентство AFP.

"Это дело о будущем интернета - о том, столкнется ли Google когда-нибудь со значимой конкуренцией в сфере интернет-поиска", - заявил на первом заседании суда представляющий американское правительство юрист Кеннет Динцер.

По версии министерства юстиции США, Google недобросовестным образом добился доминирующего положения на рынке поиска. Так, компания платит до 10 млрд долларов в год производителям мобильных телефонов, таким как Apple и Samsung, чтобы поисковая система Google отображалась по умолчанию.

Благодаря контролю в этой нише Google также становится монополистом в сфере контекстной рекламы и торговли обезличенными данными о пользовательских интересах. Динцер назвал эту схему "замкнутым кругом", в котором доминирование Google становится все сильней.

Google отвергает обвинения

Компания Google, на которую приходится около 90 процентов рынка поисковых систем в интернете, отвергает обвинения и утверждает, что успех поисковой системы обусловлен тем, что она лучше конкурентов. "Google внедряет инновации и совершенствует свою поисковую систему на протяжении десятилетий", - заявил в суде юрист Google Джон Шмидтлейн.

В компании также указывают, что продукт Google бесплатный, а использование поисковика не является обязательным, его можно удалить с устройства и установить другой.

Крупнейший суд в IT со времен процесса Microsoft

До сих пор крупнейшим антимонопольным разбирательством в IT-сфере было дело против компании Microsoft, которое американские власти начали расследовать в 1998 году. Компанию тогда обвинили в монополизации рынка операционных систем. Юридические споры закончились в 2001 году мировым соглашением между министерством юстиции и Microsoft.

Ожидается, что нынешний процесс продлится не менее 10 недель. Если судья согласится, что Google нарушил закон о конкуренции, он может распорядиться о ряде мер, вплоть до разделения бизнеса поисковика, пишет AFP.

Смотрите также: