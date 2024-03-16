В США мужчина застрелил троих людей и сдался полиции

Жертвами стрельбы мужчины в штате Пенсильвания стали его мачеха, сестра и мать его детей. Позже полиция окружила дом в соседнем штате Нью-Джерси, где он укрылся после преступления, и смогла задержать его.

Вооруженный мужчина утром в субботу, 16 марта, застрелил трех человек в двух разных местах пригорода Филадельфии Фоллс-Тауншип, штат Пенсильвания, а затем забаррикадировался в доме с несколькими заложниками в соседнем штате Нью-Джерси. Об этом полиция и прокуратура сообщили на совместной пресс-конференции в тот же день. Позже полицейским удалось задержать нападавшего - 26-летнего бездомного по имени Андре Гордон.

Отмечается, что в городе должен был состояться парад в честь Дня святого Патрика. По данным местного телеканала Fox29, он был отменен по соображениям безопасности. Шериф Фоллс-Тауншип Нельсон Уитни заявил, что у подозреваемого была штурмовая винтовка и он был "чрезвычайно опасен".

Стрелок застрелил своих родственников

Согласно заявлению полиции, жертвами стали члены семьи стрелка. Как рассказала прокурор Дженнифер Шорн, сначала Андре Гордон убил свою 52-летнюю мачеху Карен Гордон и 13-летнюю сестру Керу Гордон. Еще три человека, в том числе несовершеннолетние, смогли спрятаться от него, "пока он ходил по дому в их поисках". Затем Гордон ворвался в другой дом, где убил 25-летнюю женщину Тэйлор Дэниел - мать его двоих детей. После этого он забрал машину у 44-летнего мужчины на парковке магазина и поехал через границу штата.

Ранним вечером предполагаемый преступник, по данным властей, ворвался в жилой дом в Трентоне, штат Нью-Джерси, и забаррикадировался в нем. Жители дома были выведены в безопасное место, никто не пострадал, сообщили правоохранители. В операции были задействованы специальные подразделения Федеральной полиции США.

Вечером 16 марта Андре Гордон "мирно сдался после многочасовых попыток задержать его", сказала агентству AFP представитель полицейского управления Трентона Лизетт Риос.

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