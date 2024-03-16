  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в РоссииСитуация в Беларуси
ПреступностьСША

В США мужчина застрелил троих людей и сдался полиции

Роман Сулима
16 марта 2024 г.

Жертвами стрельбы мужчины в штате Пенсильвания стали его мачеха, сестра и мать его детей. Позже полиция окружила дом в соседнем штате Нью-Джерси, где он укрылся после преступления, и смогла задержать его.

https://p.dw.com/p/4doHn
Полицейские на месте преступления в штате Пенсильвания
Полицейские на месте преступления в штате ПенсильванияФото: Matt Rourke/AP/picture alliance

Вооруженный мужчина утром в субботу, 16 марта, застрелил трех человек в двух разных местах пригорода Филадельфии Фоллс-Тауншип, штат Пенсильвания, а затем забаррикадировался в доме с несколькими заложниками в соседнем штате Нью-Джерси. Об этом полиция и прокуратура сообщили на совместной пресс-конференции в тот же день. Позже полицейским удалось задержать нападавшего - 26-летнего бездомного по имени Андре Гордон.

Отмечается, что в городе должен был состояться парад в честь Дня святого Патрика. По данным местного телеканала Fox29, он был отменен по соображениям безопасности. Шериф Фоллс-Тауншип Нельсон Уитни заявил, что у подозреваемого была штурмовая винтовка и он был "чрезвычайно опасен".

Стрелок застрелил своих родственников

Согласно заявлению полиции, жертвами стали члены семьи стрелка. Как рассказала прокурор Дженнифер Шорн, сначала Андре Гордон убил свою 52-летнюю мачеху Карен Гордон и 13-летнюю сестру Керу Гордон. Еще три человека, в том числе несовершеннолетние, смогли спрятаться от него, "пока он ходил по дому в их поисках". Затем Гордон ворвался в другой дом, где убил 25-летнюю женщину Тэйлор Дэниел - мать его двоих детей. После этого он забрал машину у 44-летнего мужчины на парковке магазина и поехал через границу штата.

Ранним вечером предполагаемый преступник, по данным властей, ворвался в жилой дом в Трентоне, штат Нью-Джерси, и забаррикадировался в нем. Жители дома были выведены в безопасное место, никто не пострадал, сообщили правоохранители. В операции были задействованы специальные подразделения Федеральной полиции США.

Вечером 16 марта Андре Гордон "мирно сдался после многочасовых попыток задержать его", сказала агентству AFP представитель полицейского управления Трентона Лизетт Риос.

Смотрите также: 

В США спорят о продаже и ношении оружия

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Сейф для хранения оружия

Легко ли в России получить разрешение на оружие?

Легко ли в России получить разрешение на оружие?

После стрельбы в гимназии в Казани в РФ вновь заговорили об ужесточении правил, касающихся приобретения и ношения оружия. Кто в РФ получить разрешение на оружие и что для этого нужно?
Политика14 мая 2021 г.
Symbolbild Waffenrecht Deutschland Waffenbesitzkarte.

В Германии ужесточают правила владения оружием

В Германии ужесточают правила владения оружием

Чтобы получить разрешение на оружие, нужно будет пройти проверку ведомства по охране конституции ФРГ. Закон об этом одобрил бундестаг.
Политика13 декабря 2019 г.