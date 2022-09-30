  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Судебный молоток
Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance
ПолитикаСША

В США семейная пара обвиняются в попытке шпионажа на РФ

Сергей Ромашенко
21 мин. назад

Майора-трансгендера Джейми Ли Генри и его жену обвиняют в намерении передать России данные о здоровье военнослужащих США. Они попались, предложив служебную информацию агенту ФБР под прикрытием.

https://www.dw.com/ru/v-ssa-major-v-otstavke-i-ego-zena-obvinautsa-v-popytke-spionaza-v-polzu-rossii/a-63293319

В США бывшему военному и его супруге предъявлено обвинение в сговоре с целью передачи России конфиденциальных медицинских данных в здоровье американских военнослужащих, сообщили в четверг, 29 сентября, американские СМИ. По сведениям министерства юстиции США, майор-трансгендер в отставке Джейми Ли Генри, бывший военный врач, и его супруга Анна Габриэлян, профессиональный анестезиолог, намеревались передать России индивидуальные медицинские данные военных США, к которым они имели служебный доступ.

Из обвинительного заключения следует, что преступное намерение появилось у супружеской пары после начала российского вооруженного вторжения в Украину. Габриэлян 17 августа встретилась с человеком, которого она считала российским госслужащим, но который на самом деле был агентом ФБР под прикрытием.

Габриэлян сказала ему, что она "мотивирована патриотизмом по отношению к России" и хотела бы "оказать России любую возможную помощь, даже если это приведет к увольнению или тюремному заключению". Она также вызвалась привлечь к делу своего мужа, заявив, что у него, среди прочего, имеется информация о военной помощи США Украине.

Встреча с агентом ФБР

На следующей встрече, состоявшейся 31 августа, уже Генри сказал агенту, что он "привержен России" и даже подумывал о том, чтобы пойти добровольцем в армию РФ. Через некоторое время супружеская пара действительно передала агенту ФБР под прикрытием информацию о шести действующих и бывших военнослужащих США и их семьях.

СМИ не приводят позиции обвиняемых по этому делу. Им грозит пять лет федеральной тюрьмы по обвинению в сговоре, и по 10 лет за каждую переданную медицинскую карточку - то есть, в совокупности, до 65 лет лишения свободы.

Генри служил штатным врачом-интернистом на крупной армейской базе в Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. В 2015 году стал известен как первая офицер-трансгендер в армии США, но сейчас он просит вновь называть его в мужском роде.

Смотрите также:

Мобилизация - угроза распада России?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кто в России протестует против мобилизации? Европа в фокусе

Кто в России протестует против мобилизации? Европа в фокусе

Также в программе: как Греция помогает продавать российскую нефть, как живут на острове Ла-Пальма через год после извержения вулкана и где находится самая пессимистичная деревня Финляндии.
Политика
22 ч. назад
25:44 мин.
external

Петр Порошенко: "Это не спасет задницу Путина" (25.09.2022)

Петр Порошенко: "Это не спасет задницу Путина" (25.09.2022)

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью DW, почему Западу, несмотря на обострение конфликта на фоне так называемых "референдумов" и мобилизации, не стоит бояться Путина и его угроз.
Политика
25 сентября 2022 г.
06:59 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Одна из центральных улиц Херсона после ракетного удара российских войск

Путин подписал указы о "независимости" двух областей Украины

Конфликты
12 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Экс-корреспондент DW в Москве Юлия Вишневецкая (фото из архива)

Ночной суд и 5 суток: что известно об аресте Вишневецкой

Ночной суд и 5 суток: что известно об аресте Вишневецкой

Свобода прессы
18 ч. назад
Карикатура - мусор на дне морском и морская звезда перед разорванной трубой "Северный поток" "говорят": "Честное слово - это не мы".

Авария на "Северном потоке": кто точно не устроил диверсию

Авария на "Северном потоке": кто точно не устроил диверсию

Политика
18 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Новые санкции ЕС. Беспощадная мобилизация. DW Новости Шоу

Новые санкции ЕС. Беспощадная мобилизация. DW Новости Шоу

Политика
19 ч. назад
59:18 мин.
Дмитрий Навоша во время интервью DW

"Придут за всеми". Навоша о заочном суде над ним в Беларуси

"Придут за всеми". Навоша о заочном суде над ним в Беларуси

Права человека
19 ч. назад
Прохождение КПП на границе Казахстана и РФ

Как в Казахстане принимают бегущих от мобилизации россиян

Как в Казахстане принимают бегущих от мобилизации россиян

Конфликты
20 ч. назад
Флаги ЕС

Депутаты Европарламента нашли способ борьбы с пропагандой РФ

Депутаты Европарламента нашли способ борьбы с пропагандой РФ

Общество
19 ч. назад
На главную страницу