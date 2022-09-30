В США семейная пара обвиняются в попытке шпионажа на РФ

Майора-трансгендера Джейми Ли Генри и его жену обвиняют в намерении передать России данные о здоровье военнослужащих США. Они попались, предложив служебную информацию агенту ФБР под прикрытием.

В США бывшему военному и его супруге предъявлено обвинение в сговоре с целью передачи России конфиденциальных медицинских данных в здоровье американских военнослужащих, сообщили в четверг, 29 сентября, американские СМИ. По сведениям министерства юстиции США, майор-трансгендер в отставке Джейми Ли Генри, бывший военный врач, и его супруга Анна Габриэлян, профессиональный анестезиолог, намеревались передать России индивидуальные медицинские данные военных США, к которым они имели служебный доступ.

Из обвинительного заключения следует, что преступное намерение появилось у супружеской пары после начала российского вооруженного вторжения в Украину. Габриэлян 17 августа встретилась с человеком, которого она считала российским госслужащим, но который на самом деле был агентом ФБР под прикрытием.

Габриэлян сказала ему, что она "мотивирована патриотизмом по отношению к России" и хотела бы "оказать России любую возможную помощь, даже если это приведет к увольнению или тюремному заключению". Она также вызвалась привлечь к делу своего мужа, заявив, что у него, среди прочего, имеется информация о военной помощи США Украине.

Встреча с агентом ФБР

На следующей встрече, состоявшейся 31 августа, уже Генри сказал агенту, что он "привержен России" и даже подумывал о том, чтобы пойти добровольцем в армию РФ. Через некоторое время супружеская пара действительно передала агенту ФБР под прикрытием информацию о шести действующих и бывших военнослужащих США и их семьях.

СМИ не приводят позиции обвиняемых по этому делу. Им грозит пять лет федеральной тюрьмы по обвинению в сговоре, и по 10 лет за каждую переданную медицинскую карточку - то есть, в совокупности, до 65 лет лишения свободы.

Генри служил штатным врачом-интернистом на крупной армейской базе в Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. В 2015 году стал известен как первая офицер-трансгендер в армии США, но сейчас он просит вновь называть его в мужском роде.

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