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Бела Ковач
Бела КовачФото: picture-alliance/EPA/Y. Kochetchov
Правосудие и законВенгрия

Экс-депутата ЕП приговорили к 5 годам за шпионаж в пользу РФ

Даниил Сотников
1 ч. назад

Суд решил, что с 2012 по 2014 год Ковач в сотрудничестве со спецслужбами РФ занимался укреплением интересов России и ослаблением политики ЕС.

https://www.dw.com/ru/eksdeputata-ep-prigovorili-k-pati-godam-za-spionaz-v-polzu-rf/a-63259906

Верховный суд Венгрии приговорил бывшего депутата Европарламента от праворадикальной националистической партии "Йоббик" Белу Ковача к пяти годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу России, сообщает издание Mandiner во вторник, 27 сентября.

Ковач также был признан виновным в мошенничестве с бюджетом и в фальсификации документов. Помимо тюремного срока ему запрещено занимать государственные должности в течение 10 лет. Ковач получит право на досрочное освобождение после отбытия двух третей срока, пишет Mandiner. Сам Ковач не присутствовал на суде и сейчас находится в Москве.

Регулярные встречи с российскими агентами

Суть обвинения заключалась в том, что в период с 2012 по 2014 год Ковач регулярно встречался с представителями российских спецслужб и передавал им информацию, в том числе об энергетических вопросах, выборах в Европарламент и внутриполитической ситуации в Венгрии. Целью было "создать откровенно антиевропейский лагерь внутри Европарламента, демонтировать институты европейских сообществ изнутри и отдать приоритет российским интересам", заключил суд.

Во время встреч Ковач обсуждал с офицером российской разведки "Газпром", санкции ЕС, ситуацию в Украине и многие другие вопросы. 

При этом суд первой инстанции в 2020 году установил, что Ковач имел доступ только к общедоступной информации и, делясь ею, "помогал интересам России, но не вредил интересам ЕС", из-за чего его нельзя обвинить в шпионаже. Уже во время апелляции суд присяжных установил, что в 2014 году Ковач поделился с российской разведкой закрытой информацией об энергетической политике ЕС.

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