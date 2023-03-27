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First Citizens Bank купит активы обанкротившегося SVB
First Citizens Bank купит активы обанкротившегося SVBФото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/ZUMAPRESS/picture alliance
Экономика и бизнесСША

First-Citizens Bank покупает активы обанкротившегося SVB

Екатерина Венкина
21 мин. назад

First-Citizens Bank & Trust Company приобретет депозиты и переймет кредиты обанкротившегося американского Silicon Valley Bridge Bank, сообщили в Федеральной корпорации страхования вкладов США.

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First-Citizens Bank & Trust Company приобретет депозиты и переймет кредиты обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bridge Bank. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC).

Silicon Valley Bridge Bank - созданный FDIC банк-санатор, которому достались активы и депозиты закрывшегося в начале марта Silicon Valley Bank (SVB).

17 бывших отделений Silicon Valley Bridge Bank открываются под новым именем

При этом 17 бывших отделений Silicon Valley Bridge Bank будут открыты под новым именем уже 27 марта.

"Вкладчики Silicon Valley Bridge Bank… автоматически станут вкладчиками First-Citizens Bank & Trust Company. Все вклады, перенятые First-Citizens Bank & Trust Company, будут по-прежнему застрахованы FDIC в пределах страхового лимита", - говорится в пресс-релизе FDIC.

На 10 марта Silicon Valley Bridge Bank имел около 167 млрд долларов (163 млрд евро) активов и около 119 млрд долларов (110 млрд евро) на депозитных счетах. First-Citizens Bank & Trust Company приобрел около 72 млрд долларов (67 млрд евро) активов Silicon Valley Bridge Bank со скидкой в 16,5 млрд долларов (15,3 млрд евро). Приблизительно 90 млрд долларов (83,5 млрд евро) в ценных бумагах и других активах останутся в распоряжении FDIC.

Банкротство банка SVB в США

Банк SVB являлся 16-м по величине в США, 11 марта калифорнийский цифровой регулятор объявил о его банкротстве. В проспекте для инвесторов руководство банка пояснило, что ему необходимо компенсировать убытки в объеме 1,8 млрд долларов, которые банк понес в результате продажи части портфеля своих активов.

Как отмечает агентство Reuters, банкротство банка SVB в США, ставшее одним из крупнейших  со времен финансового кризиса 2008 года, "вызвало беспокойство по всему миру". Поскольку этот финансовый институт специализировался на финансировании технологических предприятий, многие стартапы оказались под сильным давлением, пояснило агентство.

Клиенты обанкротившегося Silicon Valley Bank с 13 марта был обещан доступ к вкладам в полном объеме. Это следовало из совместного заявления Федеральной резервной системы, FDIC и министерства финансов США, обнародованного в ночь 13 марта.

"В связи с решением по банку Silicon Valley Bank налогоплательщики не должны терпеть убытки", - говорилось в документе. Несколькими часами ранее, 12 марта, министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула в интервью телеканалу CBS, что власти США не намерены спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank по примеру того, как были спасены крупные системообразующие банки во время финансового кризиса 2008 года, однако Минфин США работает над тем, как оказать поддержку вкладчикам и обеспечить их нужды.

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