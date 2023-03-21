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Министр финансов США Джанет Йеллен (фото из архива)
Джанет Йеллен (фото из архива)Фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images
Экономика и бизнесСША

США обещают дальнейшую помощь банкам

Жан Рофе
38 мин. назад

Минфин США вмешается для защиты вкладчиков более мелких банков в случае необходимости, заявила Джанет Йеллен.

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США готовы повторить действия, предпринятые недавно для защиты банковских вкладчиков, если под угрозой окажутся более мелкие кредиторы. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен во вторник, 21 марта.

Выступая перед Американской ассоциацией банкиров в Вашингтоне спустя несколько дней после краха банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, Йеллен отметила, что вмешательство финансовых регуляторов было необходимо для защиты банковской системы США в целом. "Аналогичные действия могут быть оправданы, если более мелкие учреждения пострадают от изъятия депозитов", что создаст риск распространения негативных последствий на всю отрасль, сказала она.

По словам Йеллен, правительство Соединенных Штатов "решительно привержено" смягчению рисков финансовой стабильности там, где это необходимо. "Общественность должна быть уверена в нашей банковской системе", - подчеркнула глава Минфина.

Крах SVB и Signature Bank

Американский банк Silicon Valley Bank 10 марта перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Банкротство SVB - 16-го по величине банка в США, который обслуживал технологические компании и фирмы, использующие венчурный капитал - стало крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года.

Вместе с SVB регуляторы закрыли меньший по размеру нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют. Новости о проблемах двух американских банков вызвали тревогу среди участников рынка.

Йеллен заявила, что банковская система США "стабилизируется" благодаря мерам финансовых регуляторов. Власти продолжат следить за ситуацией, добавила она.

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