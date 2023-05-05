  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы
Парламентская ассамблея Совета ЕвропыФото: Dominique Boutin/Sputnik/picture alliance
ПолитикаЕвропа

В СЕ призвали противодействовать "откату от демократии"

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Война РФ против Украины привела к сотням тысяч смертей, миллионам беженцев, пыткам, указали в Совете Европы. В Европе растет насилие против журналистов, усиливаются "ограничения гражданского общества".

https://p.dw.com/p/4Qxvo

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич призвала противодействовать "откату от демократии" в европейском пространстве. Ежегодный доклад Пейчинович-Бурич опубликован в пятницу, 5 мая, в Страсбурге.

Эксперт указала на "жестокую, незаконную и продолжающуюся агрессию России против Украины", заявив, что она привела к чрезвычайным страданиям, включая сотни тысяч смертей, миллионы беженцев, пытки и изнасилования. "Мы жаждем возвращения к миру: устойчивому миру, основанному на справедливости", - добавила она.

В докладе говорится о "новых законах и злоупотреблении существующими с целью ограничения гражданского общества". При этом публичные демонстрации ошибочно классифицируются как опасные, против демонстрантов применяется чрезмерная сила, неправительственные организации сталкиваются с растущими финансовыми ограничениями и бюрократическими препятствиями, а правовая система используется для подрыва оппозиции. Политическая среда поляризуется, продолжают распространяться враждебные высказывания - как в интернете, так и вне его, - часто направленные против женщин, ряда меньшинств и уязвимых групп, говорится в отчете.

Рост насилия против журналистов

В документе также обращается внимание на рост насилия в отношении журналистов, использование слежки для их запугивания, а также на задержания и стратегические иски.

Вместе с тем в некоторых странах - членах ЕС "есть и позитивные изменения", подчеркивается далее в докладе. Данные для него взяты преимущественно из источников Совета Европы, решений Европейского суда по правам человека, отчетов Парламентской ассамблеи, Комиссара по правам человека и заключений Европейской комиссии за демократию через право.

Главы государств и правительств 46 членов Совета Европы проведут четвертый саммит 16 и 17 мая. Цель Совета - наряду с Европейским судом по правам человека - отстаивать демократию и верховенства закона в Европе. В соответствии с решением Комитета министров от 16 марта 2022 года РФ больше не является членом Совета Европы.

Смотрите также:

"Он боится демократии" - берлинские эксперты о Путине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Я уверен, что демократия победит" - интервью с Алесем Беляцким

"Я уверен, что демократия победит" - интервью с Алесем Беляцким

Алесь Беляцкий, глава белорусской правозащитной организации "Вясна", получил сегодня Нобелевскую премию мира. В 2020 году DW записала с Алесем интервью в Минске. С 14 июля 2021 года он находится в минском СИЗО и признан политзаключенным.
Политика11 октября 2022 г.08:28 мин.
external

День открытых дверей в резиденции президента Германии

День открытых дверей в резиденции президента Германии

За один день дворец Бельвю в центре Берлина посетили почти 10 тысяч человек. Среди них были не только граждане Германии, но и украинцы, и россияне. "Полнейшая демократия" - так описывает жительница Петербурга свои впечатления от визита в резиденцию президента Германии.
Политика28 августа 2022 г.02:45 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушения в Бахмуте

Пригожин грозит с 10 мая вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута

Конфликты8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - на острове Бали таблички с надписями: "задол-БАЛИ", "Добро пожаловать! Через 100 лет", "Туристы! Гоу хоум" и дорожные знаки "кирпич"

За Бали! Туристов на острове больше не ждут?

За Бали! Туристов на острове больше не ждут?

Туризм4 ч. назад
Паспорт РФ в руке человека

"Паспортный террор" РФ. Как быть украинцам в оккупации

"Паспортный террор" РФ. Как быть украинцам в оккупации

Конфликты16 ч. назад
Офис "Райффайзенбанк" в центре Москвы рядом со зданием МИД России

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

Экономика и бизнес2 ч. назад
Фигуры короля и королевы

За что немцы так любят британских монархов?

За что немцы так любят британских монархов?

Культура12 ч. назад
Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте

Война, день 435-й: Запад наращивает помощь Украине

Война, день 435-й: Запад наращивает помощь Украине

Конфликты23 ч. назад
Карикатура - полицейские с бумажкой "ордер на обыск" машут дубинками и говорят: "Закошмарили блогеров, теперь пойдем к режиссерам".

Задержание Жени Беркович: а потом пришли за режиссерами

Задержание Жени Беркович: а потом пришли за режиссерами

Политика4 мая 2023 г.
На главную страницу