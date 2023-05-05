В СЕ призвали противодействовать "откату от демократии"

Война РФ против Украины привела к сотням тысяч смертей, миллионам беженцев, пыткам, указали в Совете Европы. В Европе растет насилие против журналистов, усиливаются "ограничения гражданского общества".

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич призвала противодействовать "откату от демократии" в европейском пространстве. Ежегодный доклад Пейчинович-Бурич опубликован в пятницу, 5 мая, в Страсбурге.

Эксперт указала на "жестокую, незаконную и продолжающуюся агрессию России против Украины", заявив, что она привела к чрезвычайным страданиям, включая сотни тысяч смертей, миллионы беженцев, пытки и изнасилования. "Мы жаждем возвращения к миру: устойчивому миру, основанному на справедливости", - добавила она.

В докладе говорится о "новых законах и злоупотреблении существующими с целью ограничения гражданского общества". При этом публичные демонстрации ошибочно классифицируются как опасные, против демонстрантов применяется чрезмерная сила, неправительственные организации сталкиваются с растущими финансовыми ограничениями и бюрократическими препятствиями, а правовая система используется для подрыва оппозиции. Политическая среда поляризуется, продолжают распространяться враждебные высказывания - как в интернете, так и вне его, - часто направленные против женщин, ряда меньшинств и уязвимых групп, говорится в отчете.

Рост насилия против журналистов

В документе также обращается внимание на рост насилия в отношении журналистов, использование слежки для их запугивания, а также на задержания и стратегические иски.

Вместе с тем в некоторых странах - членах ЕС "есть и позитивные изменения", подчеркивается далее в докладе. Данные для него взяты преимущественно из источников Совета Европы, решений Европейского суда по правам человека, отчетов Парламентской ассамблеи, Комиссара по правам человека и заключений Европейской комиссии за демократию через право.

Главы государств и правительств 46 членов Совета Европы проведут четвертый саммит 16 и 17 мая. Цель Совета - наряду с Европейским судом по правам человека - отстаивать демократию и верховенства закона в Европе. В соответствии с решением Комитета министров от 16 марта 2022 года РФ больше не является членом Совета Европы.

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