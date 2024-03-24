В Словакии пройдет второй тур президентских выборов

Ни поддерживающий Украину экс-глава МИД Словакии Корчок, ни "осторожный" Пеллегрини не смогли набрать 50 процентов голосов в первом туре президентских выборов.

Вопрос о том, кто станет новым президентом Словакии, будет решен лишь во втором туре выборов. Согласно предварительным итогам голосования, прошедшего в субботу, 23 марта, ни один из кандидатов не смог преодолеть необходимый для избрания пятидесятипроцентный барьер, пишет агентство dpa.

Бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок набрал на выборах больше всего голосов, следует из предварительных данных избирательной комиссии страны - 42,5 процента. Его ближайший конкурент, спикер парламента от социал-демократов Петер Пеллегрини заручился поддержкой 37 процентов избирателей. Третью строчку среди кандидатов занял бывший словацкий министр юстиции Штефан Гарабин, получивший 11,7 процента голосов.

Предыдущий президент Словакии Зузана Чапутова, с начала войны активно поддерживающая Украину, решила не выдвигать свою кандидатуру на следующий срок.

Таким образом, Корчок и Пеллегрини перешли во второй тур выборов, проведение которого запланировано на 6 апреля.

Корчок поддерживает Украину, а Пеллегрини говорит об "осторожности"

Среди всех нынешних кандидатов в президенты Словакии Корчок отличается самым высоким уровнем поддержки Украины в своих высказываниях. Политик выступает за решительную военную поддержку Киева, что может сделать его прямым оппонентом левонационалистическому правительству премьер-министра Роберта Фицо, который во время своей кампании и после избрания на должность отметился пророссийской позицией и антиукраинскими заявлениями. Так, одним из первых решений Фицо на посту премьера стал запрет на выделение военной помощи Украине на безвозмездной основе.

Противоборствующий Корчоку Пеллегрини возглавляет партию "Голос - социальная демократия", которую он основал, в прошлом выйдя из партии Фицо "Направление - социальная демократия". При этом партия Пеллегрини входит в нынешнюю правительственную коалицию Фицо. Сам Пеллегрини заявляет, что выступает за преодоление "глубокого внутриполитического раскола" в Словакии и призывает к "осторожности" в вопросе поставок оружия Киеву.

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