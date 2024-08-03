В СИЗО Биробиджана после голодовки умер антивоенный активист

Взятый под стражу по делу о призывах к терроризму пианист Павел Кушнир объявил сухую голодовку, "его тело не выдержало", заявила глава "Руси сидящей" Романова.

В одном из следственных изоляторов Биробиджана скончался 39-летний пианист и антивоенный активист Павел Кушнир. Об этом интернет-издание "Вот так" сообщило в пятницу, 2 августа, со ссылкой на главу проекта "Русь сидящая" Ольгу Романову и подругу детства Кушнира Ольгу Шкрыгунову. Смерть наступила 27 июля.

Кушнир объявил сухую голодовку, и "его тело не выдержало", пояснила Романова. Иные подробности трагедии пока неизвестны.

Канал с четырьмя видео и несколькими десятками подписчиков

Кушнир был задержан в мае, уточняет "Вот так". В отношении него возбудили уголовное дело по статье о призывах к осуществлению терроризму. Поводом стали видеоролики на его YouTube-канале, поясняет издание. По версии следствия, таким образом их автор призывал к насильственному свержению конституционного строя в России.

На канале, который существует с октября 2011 года, размещены четыре видеоролика с критикой политики российских властей и антивоенными призывами. На момент публикации на него подписаны 89 человек.

Павел Кушнир вырос в Тамбове, закончил Московскую консерваторию имени Чайковского, затем работал в филармониях в Курске и Кургане, а в 2023 году стал солистом Биробиджанской областной филармонии.