В Швеции афганец приговорен к пожизненному заключению за попытку убийства семи человек

В Швеции 22-летний гражданин Афганистана приговорен к пожизненному заключению за попытку убийства в семи случаях. Окружной суд муниципалитета Экшё в среду, 14 апреля, признал подсудимого виновным в том, что 3 марта текущего года мужчина напал с ножом на семерых мужчин в городке Ветланда, расположенном в 270 километрах юго-западнее Стокгольма. Все семеро получили ножевые ранения различной степени тяжести, но остались в живых. Преступник не был знаком ни с одним из потерпевших.

Афганец приехал в Швецию в 2016 году. На суде он рассказал, что помнит лишь о трех случаях нападения. По его словам, в тот период у него были психические проблемы, которые усугубились тем, что какой-то незнакомец в разговоре с ним отрицал существование бога. Это побудило его вернуться домой и взять в руки нож. В июне судебный процесс был ненадолго приостановлен для психологической экспертизы афганца, которая не выявила у него серьезных нарушений психики.

Подозрения в теракте не подтвердились

Суду так и не удалось установить истинный мотив этого преступления. Подозрения в попытке теракта, высказанные полицией, не подтвердились. Мужчина признал в суде, что осознавал, что его атака могла привести к смерти одной или нескольких жертв.

Кроме того, суд постановил, что афганец должен быть выслан из Швеции и пожизненно лишен права на въезд в эту страну. Согласно шведским законам, пожизненно осужденные могут через 10 лет заключения подать прошение об изменении приговора на ограниченное по времени лишение свободы. Согласно действующей практике, такие заключенные, как правило, через 16 лет выходят на свободу.

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