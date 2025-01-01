В Сербии в новогоднюю ночь прошли протесты студентов

Тысячи митингующих прошли маршем в Белграде и двух других городах Сербии, требуя наказать виновных после обрушения кровли на вокзале в Нови-Саде.

Тысячи студентов прошли маршем в Белграде и двух других городах Сербии во время протестов, участники которых требовали привлечь к ответственности виновных в обрушении фрагмента крыши на здании железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Акция с пятнадцатью минутами молчания в память о таком же числе жертв была организована в новогоднюю ночь, передали в среду, 1 января, агентства dpa и AFP.

Устроителями выступили, главным образом, студенты.

В Белграде учащиеся университетов прошли через центр, где местные власти организовали торжества с музыкальными и театральными программами. "Праздновать нечего", - говорилось в обращении, распространенном перед началом протестов.

Студенты в Нише на юго-востоке страны также провели шествие, чтобы сорвать новогодние концерты. В Нови-Саде состоялась студенческая демонстрация. Учащиеся прикрепили черные ленты к зданию мэрии.

Обрушение кровли вокзала в городе Нови-Сад

1 ноября на недавно отремонтированном здании центрального железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад обрушился бетонный навес. Жертвами стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет.

Вскоре после трагического события в Белграде начались протесты, с течением времени распространившиеся на другие города Сербии. Их участники призывали не дать ответственным уйти от наказания. Демонстранты требовали отставки мэра города Нови-Сад и премьер-министра страны Милоша Вучевича.

Между тем президент Сербии Александар Вучич заявил, что его не волнуют протесты. "Я хочу быть с вами откровенным. Мне, собственно, все равно. Можете делать, что хотите", - цитировало его AFP.

Многие в Сербии считают причиной трагедии в Нови-Саде коррупцию и раздачу заказов на строительство родственникам, передавало агентство.

Строительством вокзала в Нови-Саде занималось китайское предприятие, прокладывающее на этом отрезке железнодорожную ветку между Белградом и Будапештом.